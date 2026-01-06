יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

גיא חדידה בספק לשבת, ואוסמן עוד לא חוזר

הקפטן של עירוני טבריה נפגע בירך האחורי מול נתניה וחומרת הפציעה תתברר עד מחר. ניגריה עלתה לרבע גמר אליפות אפריקה והקשר ייעדר עוד מחזור לפחות

|
גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)
גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק החשוב שלהם (שבת, 18:30, אצטדיון בראל) מול הפועל פתח תקווה. במטרה להשיג ניצחון שני ברציפות בפעם השנייה העונה.

מהמשחק ייעדר בוודאות מוחמד אוסמן, שאתמול נבחרת ניגריה שלו הביסה 0:4 את מוזמביק בשלב שמינית הגמר והעפילה לשלב רבע הגמר, שייערך ביום שבת. לכן אוסמן, שאגב, כלל לא נרשם בסגל למשחקים, אלא נמצא עם הנבחרת לגיבוי בלבד, עדיין לא חוזר לארץ.

הקפטן גיא חדידה הוחלף בניצחון מול  מכבי נתניה (0:4) במחזור האחרון, לאחר שחש כאב בשריר הירך האחורי. חדידה לא התאמן אתמול והיום ועד מחר צפויה להתברר חומרת הפציעה. הוא כמובן בספק למשחק בשבת.

