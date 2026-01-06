נבות רטנר יחתום על הארכת חוזה במכבי חיפה

מכבי חיפה עומדת לסגור ביממה הקרובה מהלך משמעותי לעתיד הקישור שלה. נבות רטנר, הקשר הצעיר שבו רואים במועדון פוטנציאל גבוה, צפוי לחתום בתוך 24 שעות על חוזה חדש ל-3 שנים, לאחר שהצדדים הצליחו לגשר על המחלוקות שעיכבו את ההתקדמות.

במהלך המשא ומתן עלו חילוקי דעות סביב חלוקת האחריות וההגנות במקרה שבו רטנר לא ישתלב באופן קבוע בבוגרים, כאשר משפחתו ביקשה להבטיח את עתידו המקצועי.

במקביל, מספר קבוצות מליגת העל הביעו נכונות לקלוט את הקשר בהשאלה, אך במכבי חיפה הבהירו באופן חד משמעי שאין כוונה לשחרר אותו, שכן הוא נחשב לשחקן שעליו בונים במועדון לטווח הבינוני והארוך.

בצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת מחזיקים מרטנר ומעריכים את היכולת שלו להפוך לשחקן משמעותי בקישור, מה שתרם להחלטה להתעקש על הארכת החוזה ולא ללכת לאפשרות של השאלה.

לאחר שהקשיים נפתרו והושגו הבנות בין הצדדים, המהלך צפוי להיסגר רשמית ביממה הקרובה, כשנבות רטנר יאריך את חוזהו וימשיך במכבי חיפה כחלק מהתוכניות לעונות הבאות.