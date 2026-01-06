יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:29
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

נבות רטנר יחתום על הארכת חוזה במכבי חיפה

התגברו על המחלוקות: הקשר המבטיח שחוזר על ידי קבוצות בליגת העל שהיו מוכנות לקלוט אותו בהשאלה יישאר בקבוצה מהכרמל ויחתום ביממה הקרובה ל-3 שנים

|
נבות רטנר נגד נועם ענטנברג (שחר גרוס)
נבות רטנר נגד נועם ענטנברג (שחר גרוס)

מכבי חיפה עומדת לסגור ביממה הקרובה מהלך משמעותי לעתיד הקישור שלה. נבות רטנר, הקשר הצעיר שבו רואים במועדון פוטנציאל גבוה, צפוי לחתום בתוך 24 שעות על חוזה חדש ל-3 שנים, לאחר שהצדדים הצליחו לגשר על המחלוקות שעיכבו את ההתקדמות.

במהלך המשא ומתן עלו חילוקי דעות סביב חלוקת האחריות וההגנות במקרה שבו רטנר לא ישתלב באופן קבוע בבוגרים, כאשר משפחתו ביקשה להבטיח את עתידו המקצועי.

במקביל, מספר קבוצות מליגת העל הביעו נכונות לקלוט את הקשר בהשאלה, אך במכבי חיפה הבהירו באופן חד משמעי שאין כוונה לשחרר אותו, שכן הוא נחשב לשחקן שעליו בונים במועדון לטווח הבינוני והארוך.

בצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת מחזיקים מרטנר ומעריכים את היכולת שלו להפוך לשחקן משמעותי בקישור, מה שתרם להחלטה להתעקש על הארכת החוזה ולא ללכת לאפשרות של השאלה.

לאחר שהקשיים נפתרו והושגו הבנות בין הצדדים, המהלך צפוי להיסגר רשמית ביממה הקרובה, כשנבות רטנר יאריך את חוזהו וימשיך במכבי חיפה כחלק מהתוכניות לעונות הבאות.

