הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: השחקנים נגד זיו אריה, בלגן השלט של קהל מכבי חיפה והקבוצה מליגת העל שרוצה להחליף מאמן גידי ליפקין ורז אמיר | 06/01/2026 13:00 זיו אריה (אורן בן חקון) השחקנים נגד זיו אריה, בלגן השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי וקבוצת ליגת העל שרוצה להחליף מאמן: כל זאת ועוד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית של ONE משודרת מדי יום מראשון עד חמישי בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומשודרת גם כעת.