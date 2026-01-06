יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:30
"מכוער, מגעיל ונבזי. זיו אריה צריך להיות בבית"

איש התקשורת רמי מנדל לא הותיר מקום לספק על דעתו על המקרה בין מאמן הפועל ירושלים לסדריק דון ב"שיחת היום": "אם זה נכון - גועל נפש, הקבוצה תרד"

|
זיו אריה (שחר גרוס)
זיו אריה (שחר גרוס)

לא רגוע בכלל בהפועל ירושלים. מעבר לכך שהקבוצה במצב רע על הדשא עם שלושה הפסדים רצופים בליגה ושהיא מתחת לקו האדום, היום (שני) פרסמנו גם על מתיחות בין המאמן זיו אריה לבין הכוכב סדריק דון אחרי שהשחקן טוען שהמאמן השפיל אותו. איש התקשורת רמי מנדל עלה לדבר על המצב במועדון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה ער לכל הפרסומים, מה דעתך?
”מכוער, מגעיל, נבזי, כל מה שתגידו – הכל נכון, ככה לא מתייחסים. לא לילד שגדל בנוער, גם אם הוא זר, לא לבחור צעיר שהוא השחקן הטוב בקבוצה היום, כל מה שקורה סביב הקבוצה זה תעלומה שאין לה פתרון, לא ברור לי. אם הייתי בעל הבית של ירושלים לא היה לי ספק אם לפטר את זיו אריה או לא, הוא היה צריך להיות בבית ממזמן”.

הפועל ירושלים אומרת שזה עיוות, שלא היו דברים כאלה.
”כל הכתבים ניזונים ממה? מחדר ההלבשה, משחקן כזה או אחר, בטח שחקן התקשר לסדריק דון. אם זה נכון אז גועל נפש, אם לא אז איך יכולה לצוץ ידיעה כזאת? אני סומך שהמקורות שלהם טובים”.

סדריק דון (ראובן שוורץ)סדריק דון (ראובן שוורץ)

איך תיגמר הסאגה?
”הם ירדו ליגה ככה, גם עם אופציית בית הדין המשמעתי לגבי טבריה, אם יורידו 10 נקודות, הם בפור”.

לטבריה תהיה עמידה לדין, יכול להיות שתהיה עסקת טיעון וייגמר ב-4 נקודות.
”אז אם הם בונים על טבריה ועל האופציה, אין להם שום סיכוי. היום היריבה זה רק ק”ש וראיתי אותה נגד בית”ר, היא קבוצה עדיפה על הפועל ירושלים שלא מגיעה לשער בכלל, יש לה הגנה חלולה והם מנסים לשחק בילד אפ מלמטה, אין להם שחקנים שיעשו את זה בכלל”.

