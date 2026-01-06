בזמן שחדרה הייתה חופשית: קריית ים וסכנין מעדו

המחוז הצפוני בליגה הלאומית לנוער ממשיך לספק את הסחורה. המחזור ה-14, הלפני האחרון של הסיבוב הראשון, יצא לו לדרך והביא עמו תוצאות מעניינות. בזמן שחדרה לא שיחקה השבוע, הרי שמכבי צור שלום והפועל נוף הגליל עשו בעבורה העבודה. קריית ים הפסידה, בני סכנין נפרדה רק בתוצאת תיקו, בדקות הסיום. גיא דיין ושחקניו מבית שאן – בניצחון ליגה ראשון העונה.

הפועל נוף הגליל – בני סכנין 2:2

סכנין חזרה לחיים בדקות הסיום. נוף הגליל הוליכה עד לדקה ה-95 להתמודדות 0:2 משערים של יונתן שפירא ונועם לנגבורד, אלא שעמרו שואהנה, עם צמד בשלוש דקות, על הבאזר, קבע 2:2 דרמטי במיוחד. אין ספק ששחקניו של אלברט סולומונוב יצאו באכזבה גדולה מההתמודדות. רשיד טרביה יכול להיות מרוצה מהתעוזה של שחקניו, הרי שלא נשברו עד לרגע האחרון.

מ.ס. קריית ים – מכבי צור שלום 2:0

באם קריית ים הייתה מנצחת, הרי שהייתה מורידה הפער מהפועל חדרה, המוליכה, לכדי נקודה אחת בלבד. נוכח ההפסד הבלתי צפוי מבחינתה, הפער עומד על ארבע נקודות, כשחולקת היא המקום השני יחד עם בני סכנין (לשתיהן 27 נקודות). צור שלום עם ניצחון ליגה שישי העונה, בזכות צמד שערים של נאור זירה. אדום לליאם לוסקי, שוערה של קריית ים, הוצא בדקה ה-63.

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם 4:6

גיא דיין ושחקניו עם ניצחון ליגה ראשון העונה! נוכח התוצאה, בית שאן מרעידה את התחתית הבוערת ורק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המקום ה-13, מעל הקו האדום. אורי סמימי, המחליף, התכבד בצמד שערים, איתי עזרא, איתי אברהם, יהב שדה ונרי בר השלימו לזכותה של בית שאן. עודי מחאמיד, הקפטן, רשם צמד מן העבר השני, מוחמד חמארשי ואדם ותד השלימו.

יתר תוצאות המחזור

מכבי קריית אתא – עירוני נשר 0:2 (הבקיעו לקריית אתא: אור גיני ודניאל סירין).

בית"ר טוברוק – מכבי אחי נצרת 0:5 (הבקיעו לטוברוק: עדי יצחק עם שלושער, איליי סבג ועמית סבג).

צעירי כפר כנא – הפועל עפולה 1:1 (הבקיע לכפר כנא: חאלד חביבאללה; הבקיע לעפולה: איתי אדרי).

מ.כ נוה יוסף – עירוני טבריה 1:1 (הבקיע לנוה יוסף: קינגסלי דניס סמבאטיב; הבקיע לטבריה: ינאל טרודי).

הפועל חדרה הייתה חופשית במסגרת מחזור זה.