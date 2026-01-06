יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

בזמן שחדרה הייתה חופשית: קריית ים וסכנין מעדו

המחזור ה-14 בלאומית לנוער צפון:  הפער בצמרת עומד על 4 נק'. 0:2 מפתיע לצור שלום על קריית ים, 2:2 לסכנין עם נוף הגליל, ניצחון ליגה 1 לבית שאן

|
נוער הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)
נוער הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

המחוז הצפוני בליגה הלאומית לנוער ממשיך לספק את הסחורה. המחזור ה-14, הלפני האחרון של הסיבוב הראשון, יצא לו לדרך והביא עמו תוצאות מעניינות. בזמן שחדרה לא שיחקה השבוע, הרי שמכבי צור שלום והפועל נוף הגליל עשו בעבורה העבודה. קריית ים הפסידה, בני סכנין נפרדה רק בתוצאת תיקו, בדקות הסיום. גיא דיין ושחקניו מבית שאן – בניצחון ליגה ראשון העונה.

הפועל נוף הגליל – בני סכנין 2:2

סכנין חזרה לחיים בדקות הסיום. נוף הגליל הוליכה עד לדקה ה-95 להתמודדות 0:2 משערים של יונתן שפירא ונועם לנגבורד, אלא שעמרו שואהנה, עם צמד בשלוש דקות, על הבאזר, קבע 2:2 דרמטי במיוחד. אין ספק ששחקניו של אלברט סולומונוב יצאו באכזבה גדולה מההתמודדות. רשיד טרביה יכול להיות מרוצה מהתעוזה של שחקניו, הרי שלא נשברו עד לרגע האחרון.

מ.ס. קריית ים – מכבי צור שלום 2:0

באם קריית ים הייתה מנצחת, הרי שהייתה מורידה הפער מהפועל חדרה, המוליכה, לכדי נקודה אחת בלבד. נוכח ההפסד הבלתי צפוי מבחינתה, הפער עומד על ארבע נקודות, כשחולקת היא המקום השני יחד עם בני סכנין (לשתיהן 27 נקודות). צור שלום עם ניצחון ליגה שישי העונה, בזכות צמד שערים של נאור זירה. אדום לליאם לוסקי, שוערה של קריית ים, הוצא בדקה ה-63.

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם 4:6

גיא דיין ושחקניו עם ניצחון ליגה ראשון העונה! נוכח התוצאה, בית שאן מרעידה את התחתית הבוערת ורק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המקום ה-13, מעל הקו האדום. אורי סמימי, המחליף, התכבד בצמד שערים, איתי עזרא, איתי אברהם, יהב שדה ונרי בר השלימו לזכותה של בית שאן. עודי מחאמיד, הקפטן, רשם צמד מן העבר השני, מוחמד חמארשי ואדם ותד השלימו.

יתר תוצאות המחזור

מכבי קריית אתא – עירוני נשר 0:2 (הבקיעו לקריית אתא: אור גיני ודניאל סירין).
בית"ר טוברוק – מכבי אחי נצרת 0:5 (הבקיעו לטוברוק: עדי יצחק עם שלושער, איליי סבג ועמית סבג).
צעירי כפר כנא – הפועל עפולה 1:1 (הבקיע לכפר כנא: חאלד חביבאללה; הבקיע לעפולה: איתי אדרי).
מ.כ נוה יוסף – עירוני טבריה 1:1 (הבקיע לנוה יוסף: קינגסלי דניס סמבאטיב; הבקיע לטבריה: ינאל טרודי).

מכבי עירוני קריית אתא (באדיבות המועדון)מכבי עירוני קריית אתא (באדיבות המועדון)
ביתבית'ר טוברוק (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה הייתה חופשית במסגרת מחזור זה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */