הלפרין: מתרגש כמו הילדים, זה מחזיר אותי לעבר

לא רק הדרבי של הכרמל התקיים אתמול (שני) בכדורגל, אלא גם הדרבי של תל אביב בכדורסל בנוער. קבוצת הנוער של מכבי תל אביב ניצחה 63:70 את זו של הפועל תל אביב, כאשר החבורה של יותם הלפרין שלטה לאורך כל ההתמודדות בדרך לצביעת העיר בצהוב מול הקבוצה של איתי ירושלמי. המאמן עלה לדבר היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לאחר הניצחון הגדול.

ניצחת אתמול יחד עם מכבי תל אביב את הדרבי, מחר אתה גם תהיה המאמן בתיכונים בגמר עם תיכון חדש תל אביב, אתה גם שיחקת בשנת 99 ולקחת גמר.

“הנוער בשבילי וגם התיכונים זו סגירת מעגל, כמו שהילדים מתרגשים אני גם מתרגש וזה מחזיר אותי לעבר”.

תספר לנו קצת על העונה שאתם עוברים?

”גם לי זה משהו חדש, אני שנה שנייה עובד עם נוער, כמה שזה דומה זה שונה גם מלעבוד עם בוגרים, זה כיף גדול, זה טהור, זה ילדים, בטח בגיל שאני עובד איתם, במעטפת של מכבי, ילדים שכיף לעבוד איתם. ציינתם את בן שרף ודני אבדיה מהתיכונים של הגמר, זה התכנון שלנו, לייצר שחקנים, כל המאמנים רוצים לייצר שחקנים שנראה אותם בטלוויזיה ואולי לקום גם בלילה, זה תמיד מרגש ואני לומד מזה המון”.

שחקני הנוער של מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)

איזה משחק אנחנו צפויים לקבל מחר?

”נפגשנו פעמיים, הם ניצחו וגם אנחנו, כל אחד ניצח את משחק החוץ שלו, הם קבוצה איכותית, מאמן מצוין שחי את זה הרבה שנים. לא בדומה אלינו, הם קבוצה מלאה שמשחקת בתיכון למעט חריג אחד, אצלנו זה מעט שונה. השחקנים יתרגשו לראות את המשפחות גם בקהל והקבוצה שתצא מההלם ראשונה, מהשידור והכל ומהגמר, זה יהיה לה יותר קל, אבל כל משחק עם החיים שלו ואי אפשר לדעת לאן המשחק הזה יתפתח”.

לנצח תהיו התיכון שיצא ממנו דני אבדיה. יהיה עוד שחקן כזה?

”הלוואי, קשה לשים את האצבע. אם לכם הייתי אומר לפני 5 שנים שכשהוא היה בעתודה ובתיכונים, והיום אנחנו מדברים על בחירת אולסטאר, הייתם אומרים שאני משוגע, אבל דברים קורים והתהליכים פה מצוינים, לפחות איפה שאני עובד. אם נצליח לייצר שחקנים גם לנבחרות וגם לרמות הגבוהות של הכדורסל, אנחנו גם זכינו ואין יותר מרגש מלקחת תואר כזה או אחר”.