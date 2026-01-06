הדרבי הקטן הסתיים בניצחון 0:5 להפועל ירושלים

המחוז הדרומי בליגה הלאומית לנוער המשיך לספק את הסחורה. המחזור ה-14, הלפני אחרון של הסיבוב הראשון, יצא לדרך אמש (שני) והביא עמו תוצאות מעניינות. הפועל ירושלים, המוליכה, לא התקשתה מול בית"ר נורדיה ירושלים מהתחתית וניצחה אותה 0:5. הפועל הוד השרון הביסה 0:6 את מ.ס כפר קאסם והפועל רמת גן ניצחה 1:7 את גדנ"ע תל אביב.

מעבר לכך, בר כהן, מאמנה החדש של הפועל הרצליה, השיג ניצחון ראשון על הקווים עם הקבוצה, בדמות 1:3 על שמשון תל אביב, בחוץ. הפועל כפר שלם וסקציה נס ציונה נפרדו ב-1:1. הכח מכבי עמידר רמת גן, שאירחה בביתה את מכבי באר שבע, יצאה מאוכזבת מהמשחק נוכח הפסד 3:0. מכבי יבנה עדיין אחרונה בטבלת הליגה.

בר כהן, המאמן שרשם ניצחון ראשון על הקווים בהפועל הרצליה, ציין בפני ONE: “ניצחון ראשון על הקווים עם הפועל הרצליה, חשוב מאוד להמשך הדרך בליגה. הקבוצה יישמה היטב את תוכנית המשחק והפגינה משמעת טקטית ואופי מנטלי ברגעים המכריעים. זה צעד ראשון חיובי, ממשיכים לעבוד בצניעות קדימה”.

| בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל ירושלים 5:0

הקבוצה של אמיר סופר ממשיכה בשלה. הפער בצמרת עומד על חמש נקודות מהפועל הוד השרון, שעוקבת אחריה מהמקום השני. החבר'ה של נאור מחלב קיוו להפתיע, בכל זאת מיני-דרבי, אלא שיכולתם לא הייתה בשמיים ועל כן ההפסד הגבוה. רואי מרלי התכבד בצמד, נדים וראסנה, מוחמד דיאב ויונתן כהן השלימו. נורדיה ירושלים עם נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום.

| הפועל הוד השרון – מ.ס. כפר קאסם 0:6

משחק הקצוות לא הביא עמו תוצאה מפתיעה של ממש. הוד השרון, מהמקום השני, ניצחה את כפר קאסם, מהמקום השני הלפני האחרון בטבלה. אופיר אביב התכבד בצמד שערים, עומרי ספיר, הקפטן, מוסא יאיו, תום נוי ושחר לבנת הוסיפו. כפר קאסם נאלצה להתמודד מול הוד השרון ב-10 שחקנים לאחר אדום בדקה ה-52 למוגאהד בדיר.

נוער הפועל הוד השרון (רועי קור)

| גדנ"ע תל אביב – הפועל רמת גן 7:1

עד לפני שפגשה את רמת גן, גדנ"ע ספגה רק 13 שערים ב-12 משחקים. ההפסד הרביעי העונה בליגה הביא עמו פירוק של ממש. האורדונים נצמדים לצמרת ורחוקים כעת תשע נקודות מהמוליכה. רועי לייזרוביץ רשם שלושער, אולי ברגמן, הקפטן, דניאל שורץ, טוהר חזן ונועם שנהב השלימו. מן העבר השני, המחליף, אופק לב, צימק את התוצאה.

| יתר תוצאות המחזור

הפועל כפר שלם – סקציה נס ציונה 1:1 (הבקיע לכפר שלם: אושר אוסמו; הבקיע לנס ציונה: אלון פרידמן)

שמשון תל אביב – הפועל הרצליה 3:1 (הבקיע לשמשון תל אביב: רן לוי; הבקיעו להרצליה: גפן גולדשטיין, רועי שקלים ויהלי מוראדיאן)

נוער הפועל הרצליה (באדיבות המועדון)

הכח מכבי עמידר רמת גן – מכבי באר שבע 3:0 (הבקיעו לבאר שבע: נתנאל קוסושווילי עם צמד ותומר פרוכט)

הפועל מרמורק – מכבי יבנה (הערב, מכבי רחובות וייסגל סינתטי, 17:45)

מכבי יפו הייתה לקבוצה החופשית במסגרת מחזור זה.