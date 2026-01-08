יום חמישי, 08.01.2026 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מהעונה הבאה: ליגת העל לא תשוחק בסילבסטר

בעקבות מחסור בסדרנים, הרצון להתחשב בשחקנים הזרים בליגה ועלויות האבטחה הגבוהות, ארז כלפון קבע נוהל חדש שלפיו לא ייערכו משחקי ליגה ב-31 בדצמבר

|
לוקאס ונטורה מצר את צעדיו של עזיז אוואטרה (מרטין גוטדאמק)
לוקאס ונטורה מצר את צעדיו של עזיז אוואטרה (מרטין גוטדאמק)

בשנים האחרונות נהגה מנהלת הליגות בכדורגל לקיים מחזור ליגה באמצע השבוע של סוף השנה האזרחית, כולל משחקים שנערכו ב-31 בדצמבר, ליל הסילבסטר. אולם החל מהעונה הבאה, מדיניות זו תופסק.

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, הורה כי לא יתקיימו עוד משחקי ליגה בתאריך האחרון של השנה. ההחלטה התקבלה ממספר סיבות מרכזיות, ובראשן הקושי המשמעותי בגיוס סדרנים וכוחות אבטחה ביום המאופיין בריבוי אירועי סוף שנה, מסיבות וחגיגות. בנוסף, הביקוש הגבוה גורם לעלייה חדה בעלויות האבטחה.

המצב אף הוביל להתערבות מצד המשטרה: המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, שהיה אמור להתקיים ב-31 בדצמבר בשבוע שעבר, הוזז ליום חמישי, 1 בינואר 2026, לבקשת גורמי האכיפה.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)ארז כלפון (חגי מיכאלי)

שיקול נוסף בהחלטה נוגע לשחקנים הזרים, עבורם ליל הסילבסטר הוא מועד חשוב מבחינה תרבותית ואישית. במנהלת החליטו לבוא לקראתם ולאפשר להם לציין את היום ללא מחויבות מקצועית.

יש לציין כי מבחינת המנהלת, כל מועד פנוי לקיום משחקים הוא בעל חשיבות, בשל ריבוי חגים ואילוצים לאורך העונה. לכן, ההחלטה לא התקבלה בקלות בקרב אנשי המנהלת. עם זאת, מבחינתו של כלפון, מדובר בנוהל חדש וברור שהועבר ליישום.

אגב, בשנת 2026 חל התאריך 31 בדצמבר ביום חמישי, כך שלא מן הנמנע שבכל מקרה לא היו משובצים משחקים ביום זה.

