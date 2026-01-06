"צריך טיפול מיוחד של מספר מוסדות בשלט"

אם לא תגיע לפלייאוף העליון, הפועל חיפה תסיים את העונה הזו ללא ניצחון בדרבי בוודאות. האדומים מהכרמל נכנעו אתמול (שני) 2:0 למכבי חיפה בדרבי, ובכללי החבורה של גל אראל רשמה הפסד שלישי ברציפות כולל בגביע למכבי ת”א ולסכנין בליגה. בעלי הקבוצה, יואב כץ, עלה לדבר היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה שומע את הדברים על השלט של אוהדי מכבי חיפה, מה אתה אומר?

”אני פחות מעורה בסיפור של השלט, צפיתי במשחק בטלוויזיה והראו את השלט לשנייה, שמעתי על זה בבוקר וזה אירוע מזעזע. אני לא שמעתי על דבר כזה בעולם, בטח לא בארץ, ובטח בטח שמנסים לתאר אנשים שהם ‘סבלו’ בצורה קיצונית. צריך טיפול מיוחד, אני בטוח שהאנשים של מכבי חיפה ישמחו לטפל בזה כי זה פוגע בהם, צריך טיפול לא ממוסד אחד, אלא מכמה, כדי שהדברים האלה ייעלמו, זה לא משהו רגיל”.

מה אתה מצפה שיקרה עכשיו?

”מבחינת השלט, זה משהו שצריך לטפל בו, כי היום זה נושא כזה ומחר זה אחר, אני יודע שהיו שלטים בעבר ולא בהכרח במשחקים של הדרבי או קבוצה כזאת או אחרת, היו שלטים שהסיטו לאלימות, גרמו לאלימות, אז כל הדברים של אלימות זה דבר לא קל לטיפול, אבל צריך לטפל בזה. המדינה צריכה להיות של פחות יצרים ושפחות באים לכדורגל בגלל פחות תשוקה, אבל זה יותר מדי גדול, זה לא משהו קטן”.

התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בוא נעשה מעבר חד, איך אתה יוצא מהדרבי? איך התחושות?

”פספסנו ניצחון. טעות של השופט או לא טעות, פספסנו ניצחון וחבל, באנו דווקא מוכנים והשחקנים נתנו את הכל. בעשרה שחקנים זה לא מספיק ואני מקווה שנעשה את זה במשחק הבא, אם הייתה טעות של השופט או לא? הרושם שלי זה שלפי התמונות ששלחו לי, אני חושב שכן. גם המגישים בטלוויזיה לדעתי, לא יודע אם הם משפיעים באופן ישיר על ההחלטה”.

לי אמרו שהנעיצה קרתה והרגל של עיסאת נגעה כשכבר הייתה את הנפילה, אז זה לא בתחילת התנועה והחליטו שזה לא אדום.

”אני לא מקבל את הדעה הזאת, אני חושב שזה היה אדום ברור. אני שמעתי את אוחנה אומר שזה מאה אחוז פנדל”.

ליסב עיסאת ברגע האדום, שבוטל (רדאד ג'בארה)

יש דעות לפה ולפה, זה לא באמת משנה. אתה חושב שקופחתם, אבל אתה חושב ששיחקתם טוב?

”עד הדקה ה-30 שיחקנו טוב מאוד”.

יצאת מרוצה מגל אראל?

”בכל משחק שלא הבאת בו 3 נקודות או לפחות נקודה אתה לא יכול להיות מרוצה”.

האדום שקיבלתם היה בצדק. סאנה גומז שהרים את הרגל, איך זר עושה את זה? הוא חסר אחריות ואולי התבלבל, אולי בלי ההרחקה לא יודע איך זה היה נגמר, אני מסכים איתך כי היה משחק דו צדדי. מפה, לאיפה הולכים? אתה מדואג? תפתח את הכיס?

”אני צריך להיות טיפש כדי לא להיות מודאג”.

גל אראל (רדאד ג'בארה)

גל אראל צריך להיות מודאג לגבי מעמדו?

”השיחות עם רוני לוי היו לפני חודשיים”.

על מזג האוויר דיברתם.

”דיברנו על השלג וזו הייתה שיחה אחת לפני חודשיים, אראל לא צריך להיות מודאג והוא יוביל לניצחון נגד הפועל תל אביב”.

ואם לא?

”אני לא מתעסק בספקולציה, הוא יביא לניצחון”.