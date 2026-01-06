חמישה שחקנים בלבד יגיעו למשחק נגד חולוניה

אירוע הזוי: אם חשבנו שבהפועל חולון יש בלאגן, אצל היריבה שלה הערב (שלישי, 18:30) הבלאגן גדול פי כמה. טרפאני שארק האיטלקית הטיסה למשחק בבולגריה חמישה שחקנים בלבד, זאת בעקבות מצב כלכלי בעייתי במועדון, שכולל תשלומים שטרם הוסדרו וסוגיות מס שלא נפתרו, שהובילו למכירת חיסול בקבוצה.

במשחק הליגה האחרון נגד וירטוס בולוניה ספגה הקבוצה הפסד טכני וקנס של 50,000 יורו כי לא הופיעה, ולמשחק הבא היא חייבת להופיע כי לפי החוק באיטליה שני הפסדים טכניים פירושם הדחה מהמפעל. גם באירופה הבהירו לאיטלקים שאין אופציה לא להופיע למשחק.

המצב דרש את ארגון שחקני הכדורסל האיטלקי להתערב, הוא פרסם הודעה חריפה בה כתב: “יש להימנע מפארסה, המצב עלול לסכן את בריאות השחקנים, וכי אין זה מתקבל על הדעת לדרוש ממספר מצומצם כל כך של שחקנים לעלות לפרקט ללא תנאים תחרותיים הוגנים”.

שחקני טרפאני שארק (IMAGO)

מן העבר השני, בחולון מתכוננים למשחק רגיל מבחינתם, מאמן הקבוצה יואב שמיר אמר לקראת ההתמודדות: “למרות חוסר הוודאות סביב מצבם ההכנות הן כרגיל, עשינו סשן וידאו שבו התייחסנו לשחקנים שצפויים להופיע”. מהמשחק יעדרו טוד ווית'רס שסובל משבר באף ודריק וולטון ג'וניור שסובל מרגישות בשריר הירך האחורי. יאיר קרביץ, שסובב את הקרסול במשחק מול מכבי ראשל״צ, נמצא במעקב ויעמוד לרשות הקבוצה הערב במידת הצורך. מי שישוב לשחק הוא אקסבייר מנפורד שנעדר שבועיים ממשחקי הקבוצה עקב פציעה.