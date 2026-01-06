יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:01
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
50%507-5026היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
83%483-5496אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
17%546-5126נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
50%521-5316הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
50%508-4916טופאש בורסה2
50%516-5216טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
67%452-4806וירצבורג2
33%519-5016טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
67%504-4926מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
33%460-4846לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

חמישה שחקנים בלבד יגיעו למשחק נגד חולוניה

לא רציני: הפועל חולון תפגוש הערב את טרפאני בליגת האלופות של פיב"א, שנמצאת בעיצומה של תביעה באיטליה. ארגון השחקנים האיטלקי דרש לבטל את המשחק

|
ריקארדו רוסאטו, אחד מהשישייה שיגיע למשחק (IMAGO)
ריקארדו רוסאטו, אחד מהשישייה שיגיע למשחק (IMAGO)

אירוע הזוי: אם חשבנו שבהפועל חולון יש בלאגן, אצל היריבה שלה הערב (שלישי, 18:30) הבלאגן גדול פי כמה. טרפאני שארק האיטלקית הטיסה למשחק בבולגריה חמישה שחקנים בלבד, זאת בעקבות מצב כלכלי בעייתי במועדון, שכולל תשלומים שטרם הוסדרו וסוגיות מס שלא נפתרו, שהובילו למכירת חיסול בקבוצה.

במשחק הליגה האחרון נגד וירטוס בולוניה ספגה הקבוצה הפסד טכני וקנס של 50,000 יורו כי לא הופיעה, ולמשחק הבא היא חייבת להופיע כי לפי החוק באיטליה שני הפסדים טכניים פירושם הדחה מהמפעל. גם באירופה הבהירו לאיטלקים שאין אופציה לא להופיע למשחק.

המצב דרש את ארגון שחקני הכדורסל האיטלקי להתערב, הוא פרסם הודעה חריפה בה כתב: “יש להימנע מפארסה, המצב עלול לסכן את בריאות השחקנים, וכי אין זה מתקבל על הדעת לדרוש ממספר מצומצם כל כך של שחקנים לעלות לפרקט ללא תנאים תחרותיים הוגנים”.

שחקני טרפאני שארק (IMAGO)שחקני טרפאני שארק (IMAGO)

מן העבר השני, בחולון מתכוננים למשחק רגיל מבחינתם, מאמן הקבוצה יואב שמיר אמר לקראת ההתמודדות: “למרות חוסר הוודאות סביב מצבם ההכנות הן כרגיל, עשינו סשן וידאו שבו התייחסנו לשחקנים שצפויים להופיע”. מהמשחק יעדרו טוד ווית'רס שסובל משבר באף ודריק וולטון ג'וניור שסובל מרגישות בשריר הירך האחורי. יאיר קרביץ, שסובב את הקרסול במשחק מול מכבי ראשל״צ, נמצא במעקב ויעמוד לרשות הקבוצה הערב במידת הצורך. מי שישוב לשחק הוא אקסבייר מנפורד שנעדר שבועיים ממשחקי הקבוצה עקב פציעה.

