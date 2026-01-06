יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"במקום מכבי חיפה הייתי מצרף את סתיו טוריאל"

עדן בן בסט ל"שיחת היום": "כדי להצליח להביא שוברי שוויון צריך לשלם כאלה סכומים". וגם: המאבק בצמרת בין ב"ש, בית"ר ומכבי ומצבה של הפועל חיפה

|
סתיו טוריאל (שחר גרוס)
סתיו טוריאל (שחר גרוס)

בדרבי בעונה שעברה זה נגמר ב-1:5 מהדהד להפועל חיפה ובסיבוב הראשון בליגה העונה זה נגמר עם 1:1. ברק בכר לא היה ב-1:1, אבל לגמרי היה ב-5:1 ואתמול (שני) מכבי חיפה איתו נקמה ספורטיבית עם 0:2 חד וחלק כדי לצבוע את הכרמל בירוק. לאחר המשחק, מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא השחקן שעבר בשתי הקבוצות, עדן בן בסט.

ראינו את הדרבי. במחצית השנייה לא היה מה לראות, מה אתה חושב על ההופעה?
”לא נעים להגיד שראיתי רק את המחצית הראשונה, לפי התוצאה הבנתי שלא היה כלום”.

היה אפשר לישון ולא היו מפספסים כלום.
”מכבי חיפה ניצחה בסופו של דבר את המשחק, כדורגל יוצא מן הכלל לא היה, לא היה אמוציות של דרבי גם, כן היו אדומים אבל לא היה מעבר למשחק מסוכן, הפועל חיפה לחצה וניסתה להפתיע את מכבי חיפה כי היא ידעה שיש לה חלק אחורי חסר, אבל בסוף לא הייתה מספיק איכות וזה התוצאה”.

ממה שאתה רואה ממכבי חיפה, צריך להשאיר את ברק בכר או לא, מה דעתך?
”ברק מאמן מצוין, הצליח לייצב את הקבוצה. אני בטוח שאם יפגעו בעוד שחקן או שניים יהיה טוב אפילו יותר. כרגע חסר את זה שיעשה את המהלך מכלום, השחקן 10 הזה שיכניס כדורים, חסר כזה, מכבי חיפה צוברת נקודות וגם היריבות לא צברו יותר מדי נקודות ולא ברחו, הכל צמוד. מכבי חיפה צריכה להתחזק בשלושה שחקנים אפילו, כאלה שיעשו את ההבדל”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

אתה יודע איזה קשה זה לפגוע בשלושה שחקנים? צריך להיות קוסם.
”אולי אפשר גם ישראלי, לא חייב זרים”.

מי?
”סתיו טוריאל אולי, עושה דברים טובים ויפים עם הכדור”.

הוא שווה שני מיליון אירו.
”גם מכבי חיפה מכרה שחקנים בסכומים כאלה ואם אתה רוצה להיות באירופה ולכוון למקומות האלה, צריך לשלם על שחקנים כאלה שהם שוברי שוויון, הוא כזה ואצילי ושועה כאלו, כדי שיעברו קבוצה אז דורשים כסף, וזה מובן”.

ואיך אתה רואה את הפועל חיפה?
”אין ספק שהיא תצטרך לצבור נקודות מעבר לצורת המשחק, יהיה לה קשה. היא תצטרך להתחזק במרכז השדה ולהוסיף בלם דחוף לדעתי, וגם אולי מישהו נוסף בהתקפה שיעזור לאיסט, הוא צריך שחקן לידו כי שומרים עליו קשה ושחקן באגף ימין טוב יותר מאנדו אולי היה עושה טוב יותר”.

גג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את מאבק האליפות? מכבי חיפה פוגשת את ב”ש, איך אתה רואה את המשחק הזה?
”זה אחד הצ’אנסים האחרונים של מכבי חיפה באמת להגיד שהיא בארבע הגדולות. אני מבסוט מבית”ר וההתקדמות שלה, היא יודעת לקחת נקודות במשחקים שהיא לא מבריקה וגם היא צריכה עוד שחקן או שניים לסגל כדי שתהיה המשכיות. תכף יהיו הרבה משחקים וגם גביע ושחקנים יתעייפו, יראו את זה גם ביכולת. למכבי ת”א הקטע עם המאמן לא עושה כל כך טוב, אבל לדעתי יש לה את הסגל הכי חזק שיש, ולגבי ב”ש, חובת ההוכחה עליה, היא שם וחזקה ובעונה השנייה שלה עם קוז’וק היא תהיה שם עד הסוף, גם שם אני מצפה שיהיו עוד שחקן שניים שיעשה את השינוי, צריך לפגוע בשחקן או שניים ושם יהיה את ההבדל”.

