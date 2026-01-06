מעל כולם: רועי דוד המצטיין בפנטזי, סונגה קרוב

במחזור ה-17 בליגת העל לא נרשמו יותר מדי הפתעות, למעט אחת גדולה. הפועל באר שבע חזרה לדרוס, מכבי תל אביב ניצחה והתייצבה, הפועל תל אביב גברה על מ.ס אשדוד בבלומפילד, בית”ר ירושלים אספה עוד שלוש נקודות ומכבי חיפה ניצחה בדרבי. מה עוד קיבלנו? רביעייה בלתי נשכחת של עירוני טבריה בדרך ל-0:4 על מכבי נתניה, ו-1:4 של הפועל פתח תקווה על בני ריינה, במשחק שבו הוכתר מצטיין המחזור בפנטזי.

נתחיל ממוליכת הטבלה וה-0:5 שלה על בני סכנין. דן ביטון שנרגע מעט במחזורים האחרונים חזר לעצמו בענק עם צמד וחמש מסירות מפתח בדרך ל-16 נקודות. לוקאס ונטורה וגיא מזרחי (11 כל אחד) ואור בלוריאן עם 13 נקודות, כיכבו גם הם אצל האדומים מבירת הנגב.

בהפועל פ”ת, רועי דוד ניצח את דן ביטון וסיים כמצטיין השבועי עם צמד, בישול ו-3 מסירות מפתח בדרך ל-19 נקודות, כשאחריו צ’יפיוקה סונגה עם 13 ונדב נידם עם 11. רועי דוד מתומחר ב-5 מיליון בלבד בפנטזי עם תרומה עונתית של 50 נקודות, נידם במחיר של 6 מיליון ותרומה של 72, וסונגה עולה גם כן 6 מיליון ותרם כבר 81 נקודות העונה בפנטזי. שלישיית קישור ששווה להתחיל לספור.

סונגה צ'יפיוקה ורועי דוד שמחים (ראובן שוורץ)

במכבי תל אביב שגברה 1:3 על הפועל ירושלים, אלעד מדמון עם שער, בישול וארבע מסירות מפתח כיכב עם 13 נקודות, ואחריו טייריס אסאנטה עם 12 ועידו שחר עם 9. בצד האדום של העיר, יזן נאסר (11 נקודות) ולויזוס לויזו (10) הצטיינו בהפועל תל אביב נגד אשדוד.

בית”ר ירושלים לא הבריקה ב-1:2 על קריית שמונה, אך עומר אצילי סיפק הופעה נהדרת עם שער, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים ו-2 תיקולים בדרך ל-10 נקודות. ירדן שועה וירין לוי סיימו עם 9 כל אחד. במכבי חיפה, יילה בטאיי (12) ופייר קורנו (10) הובילו את ההגנה, איתן אזולאי עם שער סיים עם 11 נקודות וגיא מלמד כבש אף הוא, אך הסתפק ב-6 נקודות בפנטזי.

איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)

במשחק שנותר, עירוני טבריה נהנתה מהצגה אישית של אלי בלילתי עם 14 נקודות, כשסמביניה הוסיף 12, רון אונגר 9 וגיא חדידה סיים עם 8. במכבי נתניה לא פחות מ-4 שחקנים סיימו עם מינוס נקודה: תומר צרפתי, יובל שדה, עזיז אואטרה וגונטי דיומנדה.

את הדירוג הכללי אחרי המחזור ה-17 מוליך המנג’ר “50 חטופים”, עם 1,457 נקודות. אחריו 11 קטנטנים עם 1,455, צמוד מאוד. את המחזור ניצח הפועל רב פקד בנימין עם 127 נקודות, 3 יותר ממכבי לעד שבמקום השני. ההרכב של המנג’ר המנצח של המחזור: עידו שרון, אלעד אמיר, פרננד מאיימבו, אלי בלילתי, איתן אזולאי, עידו שחר, צ’יפיוקה סונגה, ירדן שועה, עומר אצילי, לויזוס לויזו ודן ביטון (קפטן, 32 נק’).