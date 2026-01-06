הזוי: חולון זכתה בניצחון טכני מול טראפני שארק

שלב הפלייאין של ליגת האלופות של פיב”א נערך בשעה זו, כשהפועל חולון מארחת את טראפני למשחק הראשון בסדרת הטוב משלושה משחקים. הסגולים, שהגיעו לשלב הזה תחת דני פרנקו, עדיין מנסים להתאושש מהטלטלה שעבר המועדון, למזלם כנגדם עומדת קבוצה עם בעיות גדולות בהרבה שרשמה שישה שחקנים בלבד להתמודדות.

חולוניה אומנם הצליחה להתאושש מהתבוסה להפועל תל אביב עם ניצחון על הפועל העמק, אבל הם לא הצליחו לצאת לדרך חדשה, כי לאחריו הגיע עוד הפסד בליגה, הפעם למכבי ראשון לציון.

מן העבר השני, הבלגן אצל הסיציליאנים גדול, תשלומים שטרם הוסדרו, שימוע בבית הדין ומכירת חיסול של רוב הקבוצה. למשחק בבולגריה טסו רק חמישה שחקני בוגרים ושחקן אחד מקבוצת הנוער.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל חולון: דמיון רוסר, רועי רוזנברג, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

חמישיית טראפני: אלסנדרו קפלטי, פרנססקו מרטינלי, לואיג’י פטאיי, ריקרדו רוסטו ופבריציו פוגליאטי.

# 10:00-5:00: לא ספורטיבי בכלל. אחרי שרשמה חמישה שחקנים בלבד, הקבוצה האיטלקית מבצעת עבירות מכוונות על שחקני חולון, שניגשים שוב ושוב לקו העונשין, בדרך לניצחון טכני.