כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
50%507-5026היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
83%483-5496אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
17%546-5126נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
50%521-5316הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
50%508-4916טופאש בורסה2
50%516-5216טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
67%452-4806וירצבורג2
33%519-5016טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
67%504-4926מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
33%460-4846לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

הזוי: חולון זכתה בניצחון טכני מול טראפני שארק

הסגולים רצו לזכות במקדמה לגומלין בזכות היכולת על הפרקט, אך האיטלקים, שעלו עם סגל של 5 שחקנים בלבד, פוצצו את ההתמודדות בצורה מכוונת עם עבירות

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

שלב הפלייאין של ליגת האלופות של פיב”א נערך בשעה זו, כשהפועל חולון מארחת את טראפני למשחק הראשון בסדרת הטוב משלושה משחקים. הסגולים, שהגיעו לשלב הזה תחת דני פרנקו, עדיין מנסים להתאושש מהטלטלה שעבר המועדון, למזלם כנגדם עומדת קבוצה עם בעיות גדולות בהרבה שרשמה שישה שחקנים בלבד להתמודדות.

חולוניה אומנם הצליחה להתאושש מהתבוסה להפועל תל אביב עם ניצחון על הפועל העמק, אבל הם לא הצליחו לצאת לדרך חדשה, כי לאחריו הגיע עוד הפסד בליגה, הפעם למכבי ראשון לציון.

מן העבר השני, הבלגן אצל הסיציליאנים גדול, תשלומים שטרם הוסדרו, שימוע בבית הדין ומכירת חיסול של רוב הקבוצה. למשחק בבולגריה טסו רק חמישה שחקני בוגרים ושחקן אחד מקבוצת הנוער.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל חולון: דמיון רוסר, רועי רוזנברג, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

חמישיית טראפני: אלסנדרו קפלטי, פרנססקו מרטינלי, לואיג’י פטאיי, ריקרדו רוסטו ופבריציו פוגליאטי.

# 10:00-5:00: לא ספורטיבי בכלל. אחרי שרשמה חמישה שחקנים בלבד, הקבוצה האיטלקית מבצעת עבירות מכוונות על שחקני חולון, שניגשים שוב ושוב לקו העונשין, בדרך לניצחון טכני.

