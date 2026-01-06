יום שלישי, 06.01.2026 שעה 22:14
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
50%507-5026היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
83%483-5496אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
17%546-5126נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
57%526-5697הפועל חולון2
43%613-6147שולה3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
57%583-5807טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
57%544-5697וירצבורג2
43%581-5837טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
57%556-5537לוויצה פטריוטי2
43%521-5137סולנוקי אולאי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
57%596-5577מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
43%525-5767לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

המשחק פוצץ אחרי 7 דקות: חולון ניצחה טכנית

הזוי: הסגולים אירחו את טראפני, שהגיעה עם 5 שחקנים שעשו עבירות מכוונות ויצאו מהפרקט במפגש שנחתם עוד ברבע הראשון. חולוניה העפילה לשמינית הגמר

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

אירוע חסר תקדים. הפועל חולון הייתה אמורה לפתוח היום (שלישי) את שלב הפלייאין בליגת האלופות של פיב”א, כשהיא אירחה בבולגריה את טראפני שארק. הקבוצה האורחת הגיעה עם חמישה שחקנים רשומים בלבד, וחולוניה זכתה בניצחון טכני כבר לאחר 7 דקות, כשהתוצאה היא 5:38 לטובתה. כך התגלגלו האירועים.

כאמור, האיטלקים הגיעו עם חמישה שחקנים בלבד, חלקם שחקני נוער, בגלל שהם מתמודדים עם בעיות כלכליות משמעותיות, שכללו עזיבה של מרבית הסגל, כולל המאמן. רגע לפני שהמשחק התחיל, שלושה משחקניהם הודיעו שהם לא מרגישים טוב, מה שהוביל להבנה שערב ספורטיבי זה לא אמור להיות.

המשחק נפתח, כשכבר מההתחלה שחקני טראפני לא ניסו לקחת את הכדור הראשון, הלכו על המגרש וביצעו עבירות מכוונות. השיא הגיע כשהם התחילו לעזוב את המגרש אחרי השני, עד שנשאר שחקן אחד בלבד על הפרקט והשופט נאלץ לסיים את ההתמודדות בתוצאה 5:38 ולקבוע על ניצחון טכני לטובת חולון, כבר לאחר 7 דקות בלבד.

סעיף 14.5.4 של פיב”א אומר כי: “מועדון שמפסיד במכוון את המשחק בפלייאין או בפייאוף יפסיד את הסדרה”. בנוסף, על פי סעיף 21.2: “קבוצה תפסיד משחק בהפסד טכני אם במהלך המשחק יש לה פחות מ־2 שחקנים על המגרש המוכנים לשחק. “בסדרה של שני משחקים (בית וחוץ) שבה נקבע המנצח לפי סך הנקודות (תוצאה מצטברת), קבוצה שמפסידה טכנית במשחק הראשון או השני – תפסיד את כל הסדרה בהפסד טכני”.

פיב”א הודיעה רשמית כי הסדרה הסתיימה והפועל חולון זכתה בניצחון טכני: "המשחק בין הפועל חולון לטרפאני שארק נרשם כהפסד טכני לטובת חולון לאחר שלטרפאני היו פחות משני שחקנים על המגרש המוכנים לשחק. לאור האמור לעיל, הפועל חולון מעפילה לשלב שמינית הגמר של ליגת האלופות בכדורסל”.

הפועל חולון תחזור ארצה כבר מחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
