המשחק פוצץ אחרי 7 דקות: חולון ניצחה טכנית

אירוע חסר תקדים. הפועל חולון הייתה אמורה לפתוח היום (שלישי) את שלב הפלייאין בליגת האלופות של פיב”א, כשהיא אירחה בבולגריה את טראפני שארק. הקבוצה האורחת הגיעה עם חמישה שחקנים רשומים בלבד, וחולוניה זכתה בניצחון טכני כבר לאחר 7 דקות, כשהתוצאה היא 5:38 לטובתה. כך התגלגלו האירועים.

כאמור, האיטלקים הגיעו עם חמישה שחקנים בלבד, חלקם שחקני נוער, בגלל שהם מתמודדים עם בעיות כלכליות משמעותיות, שכללו עזיבה של מרבית הסגל, כולל המאמן. רגע לפני שהמשחק התחיל, שלושה משחקניהם הודיעו שהם לא מרגישים טוב, מה שהוביל להבנה שערב ספורטיבי זה לא אמור להיות.

המשחק נפתח, כשכבר מההתחלה שחקני טראפני לא ניסו לקחת את הכדור הראשון, הלכו על המגרש וביצעו עבירות מכוונות. השיא הגיע כשהם התחילו לעזוב את המגרש אחרי השני, עד שנשאר שחקן אחד בלבד על הפרקט והשופט נאלץ לסיים את ההתמודדות בתוצאה 5:38 ולקבוע על ניצחון טכני לטובת חולון, כבר לאחר 7 דקות בלבד.

סעיף 14.5.4 של פיב”א אומר כי: “מועדון שמפסיד במכוון את המשחק בפלייאין או בפייאוף יפסיד את הסדרה”. בנוסף, על פי סעיף 21.2: “קבוצה תפסיד משחק בהפסד טכני אם במהלך המשחק יש לה פחות מ־2 שחקנים על המגרש המוכנים לשחק. “בסדרה של שני משחקים (בית וחוץ) שבה נקבע המנצח לפי סך הנקודות (תוצאה מצטברת), קבוצה שמפסידה טכנית במשחק הראשון או השני – תפסיד את כל הסדרה בהפסד טכני”.

פיב”א הודיעה רשמית כי הסדרה הסתיימה והפועל חולון זכתה בניצחון טכני: "המשחק בין הפועל חולון לטרפאני שארק נרשם כהפסד טכני לטובת חולון לאחר שלטרפאני היו פחות משני שחקנים על המגרש המוכנים לשחק. לאור האמור לעיל, הפועל חולון מעפילה לשלב שמינית הגמר של ליגת האלופות בכדורסל”.

הפועל חולון תחזור ארצה כבר מחר.