יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:07
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

"קשר מצוין עם פליק": גורצקה יחתום בברצלונה?

הגרמני מסיים חוזה בבאיירן ונחשב למועמד אצל אלופת ספרד, אליה הוא מעדיף להגיע על פני נאפולי והפרמייר ליג. הבעיה: הקטלונים כרגע לא מחפשים קשר

|
לאון גורצקה (IMAGO)
לאון גורצקה (IMAGO)

לאון גורצקה נכנס לרשימת המועמדים של ברצלונה. הקשר הגרמני מסיים את חוזהו בסוף העונה ואין לו כל כוונה לחדש אותו בבאיירן מינכן, לאחר שאיבד חלק מהמעמד שלו, אף על פי ששיחק ב-23 משחקים העונה. במועדון הקטלוני עוקבים אחר מצבו, ביוזמת האנזי פליק, והשחקן עצמו מעדיף באופן מובהק לחתום החל מחודש יוני בברצלונה, כדי להתאחד מחדש עם מאמנו לשעבר, עמו הוא מחזיק בקשר אישי מצוין.

גורצקה, בשלב זה, לא רצה להיכנס למשא ומתן על חידוש חוזהו ומעדיף להמתין לסיום העונה כדי לבחור יעד חדש או להישאר בבאיירן. לפי 'סקיי גרמניה', לשחקן כבר מונחת על השולחן הצעה טובה מנאפולי, ומספר מועדונים מהפרמייר ליג יצרו עמו קשר, אך הוא הקפיא את כל השיחות וממתין לראות מה יתפתח מול ברצלונה. הקשר הבין-לאומי היה אחד השחקנים המרכזיים בבאיירן של פליק, ושאיפתו היא לשחק בליגה הספרדית.

ברצלונה תמיד עוקבת מקרוב אחרי שוק השחקנים החופשיים, אך נכון לעכשיו החתמת קשר מרכזי אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלה. המועדון מתכנן לצרף בלם, רצוי בפרופיל שמאלי, שחקן כנף שמאלי, בכפוף להכרעה לגבי עתידו של מרקוס רשפורד, וחלוץ מרכזי, בתנאי שרוברט לבנדובסקי יסיים חוזה ולא תוצע לו הארכה לעונה נוספת.

יכול להגיע, אבל האם צריכים אותו? לאון גורצקה (רויטרס)יכול להגיע, אבל האם צריכים אותו? לאון גורצקה (רויטרס)

עם זאת, לא נשללת אפשרות לעזיבה כלשהי במרכז השדה, אם תתקבל הצעה משמעותית על שחקן שאינו חלק קבוע מההרכב הראשון. בקיץ האחרון היו לא מעט ספקולציות סביב עזיבה אפשרית של מארק קסאדו, ויהיה מעניין לראות כיצד תסתיים העונה, מאחר ושחקן הבית איבד בהדרגה ממעמדו בקבוצה. אם אכן תתקבל החלטה למכור, מהלך שעשוי להיות נחוץ לצורך פעילות בשוק ההעברות, האפשרות לצרף את גורצקה ללא עלות עשויה להפוך לרלוונטית יותר.

פליק עוקב בקביעות אחרי השוק הגרמני, ובעבר כבר התעניינה ברצלונה בבלם ג’ונתן טה וגם ביררה לגבי אלכס גרימאלדו, שממשיך להצטיין בבאייר לברקוזן. המאמן מעודכן היטב, ומכיר לעומק את מצבם של שחקני הבונדסליגה. במקרה של גורצקה, הוא יודע בדיוק מהי התרומה שהוא יכול להעניק, גם אם יהיה מדובר בתפקיד משני יותר בתוך הסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */