"בקיץ, כשזהבי לא הגיע לאימון, הבנתי שנגמר"

אחד מגדולי השחקנים בכדורגל הישראלי אי פעם, ערן זהבי, הודיע השבוע על פרישה ממשחק פעיל. מי שליווה אותו לאורך שלבים רבים בקריירה, כולל בסין ובנבחרת ישראל, מאמן הכושר ערן שדו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

השפיעה עליך הפרישה של ערן זהבי.

”היו ימים של בכי והתרגשות, גם לי וגם לו, עברנו תשע שנים ביחד”.

עברת הרבה, כולל המסע בסין שהיה קסום. ספר איך אתה עם הפרישה וההשלמה שהקריירה נגמרה כשחקן.

”שמח ועצוב מאוד. זה מרגש מאוד, עברנו תקופה יפה מאז שהגעתי לנבחרת ב-2016, אימונים במקומות לא מקומות, שעות לא שעות, מזג אוויר מטורף, חום, קור, הרבה לחץ לשבור שיאים ולהשיג הישגים, רגעים טובים, וזה עצוב. כל שחקן שמסיים את הקריירה שלו, והיו לנו כאלה הרבה, לוקחים למקום אישי כי לא נראה יותר קסם ממנו. לי הייתה מחשבה שנעשה ג’ורדן שתיים, אבל הוא החליט לפרוש, רציתי בתוך תוכי”.

ערן זהבי וערן שדו (אינסטגרם)

תן סיפור שאתה יכול להוציא שמאפיין את הקריירה שלו.

”יש הרבה, אבל אחד הדברים המעניינים זה שבכל אימון שהיינו עושים, ואחרי כל אימון בקבוצה ובנבחרת, הוא היה אומר ‘אימון מצוין, אבל..’, תמיד לא הכל היה מושלם ולא הכי טוב, והייתי יוצא מדעתי ואומר לאשתו ‘למה אני לא יכול להיות בהרגשה טובה שהכל היה מצוין?’, עד יום הרביעי האחרון לא שמעתי שהכל מושלם, זה באמת אחד הדברים שמאפיינים אותו, שצריך להוסיף עוד משהו ולא הכל מספיק, וצריך להוסיף ולתקן, אין מושלם”.

יש הרבה דיונים על מה יהיה השלב הבא בקריירה שלו, הוא נרשם לקורס מנהלים ספורטיביים, איפה אתה רואה אותו ואיפה הכי נכון?

”בהרגשה שלי, להמשיך בתחום האימון או הניהול המקצועי, הוא נרשם לקורס וכמו שאני מכיר אותו אז הוא רוצה להיות במטרה להיות חלק מזה, הוא אמר שהוא בתקופה שנוח לו ואין לו מחויבות שהייתה לו כשחקן, הוא היה מגיע ראשון ויוצא אחרון ותמיד אומרים את זה. היינו עושים אימון והתחלנו ב-10:00, היינו מתחילים ברבע לתשע, לאימון שלנו שעה וחצי לפני היינו מגיעים, הוא ייקח את זה שלב קדימה ויתעסק בזה אני מאמין. הוא שומר על כושר, מתאמן כל יום, לפעמים אני אומר לו לקחת מנוחה וחופש והוא לא רוצה, הוא מתעסק בדברים האישיים שלו, לדעתי הוא יתעסק בתחום הזה, איפה? לא יודע”.

ערן זהבי (ראובן שוורץ)

מתי הבנת שנגמר ושהוא מיצה את הקריירה שלו?

”את האימון האחרון של ערן אני עשיתי, היינו בבית הנבחרות בקיץ האחרון והתאמנו עם עידן נחמיאס, אוסקר, מנור. ערן התאמן איתנו יומיים רצופים, לשלישי הוא לא הגיע ואמרתי לו: ‘למה?’ הוא אמר לי שהוא לא מגיע יותר, וברגע שהוא לא הגיע לאימון השלישי ברציפות, הבנתי שזה החותמת. ניסינו לדבר ואני אמרתי לו, גם שבוע שעבר התאמנתי עם אוסקר ומנור ועופרי ארד וגבי קניקובסקי, אמרתי לו לבוא והשחקנים ביקשו ואחראי לוגיסטיקה ביקש ממני שיבוא, הוא קיבל החלטה לא לבוא והבנתי”.

כשאימנת את מנור, באיזה כושר הוא היה?

”ראו את זה במשחק האחרון, הוא בכושר מצוין, ההיבט הפיזיולגי הוא פועל יוצא של האנרגיה שלך, ברגע שאתה באנרגיה טובה אתה מתאמן טוב יותר ומביא את זה למגרש. כשאתה לא באנרגיה טובה אז משהו קורה ואתה נפצע ומרגיש כאבים, ופחות הולך. כשאתה כן, אז המספרים מגיעים, ראו את זה בפולהאם ובלידס וכו’. הוא עושה אימונים בקצב גבוה ואני בטוח שנראה ממנו חצי עונה נפלאה”.

מנור סולומון (IMAGO)

מה הפרויקט הזה?

”פרויקטים. במסגרת הנבחרת. שחקנים שאנחנו נותנים להם את השירות כחלק מהמעטפת שההתאחדות דורשת ממני. כל שחקן ששייך, ליגיונר וכדורגלנים בליגה, יכולים להתאמן איתי בשפיים ואני אמור לטוס עוד גם לשון וייסמן, לגאנדלמן ואוסקר, כל שחקן שירצה את השירות שלי, שחקנים שעוברים לאירופה ושחקנים שנמצאים באסיה, הפגרות בנובמבר עד ינואר, כל שחקן הוא פרויקט מבחינתי ומקווה שנעשה דברים כמו שעשיתי עם ערן”.