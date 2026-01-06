יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

"ניצחון יעשה טוב למכבי גם בטבלה וגם בקבוצה"

רוני בוסאני דיבר ב"שיחת היום" לקראת המפגש נגד ברצלונה ב-21:30: "לונדברג הגיע והקבוצה אגרסיבית יותר, מצד שני יש ירידה אצל בלאט ואצל סורקין"

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מכבי תל אביב תפתח הערב (שלישי, 21:30) שבוע משחקים כפול ביורוליג בספרד, כשתתארח אצל ברצלונה, ולאחר מכן, ביום חמישי אצל ריאל מדריד. מאמן העבר, רוני בוסאני, דיבר לקראת צמד המשחקים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה היום את מכבי? איך היא מגיעה לברצלונה אחרי המשחק האחרון?
”משחק קשה מאוד, במיוחד שלוני ווקר שהוא הסקורר והשחקן המסוכן, שפותח הרבה דברים, הוא לא יהיה והוא פצוע. אחרי שראינו את המשחק האחרון שמכבי לא הייתה טובה, אז יהיה להם קשה בברצלונה. אני מסתכל על מכבי והיא לאורך השנים הראתה ששום מגרש ושום קבוצה זה לא הפסד בטוח, היא יכולה לנצח בכל משחק ובכל מגרש. לונדברג הגיע ואיכשהו הכדורסל נהיה יותר אגרסיבי, אבל מצד שני הייתה ירידה לשחקנים מסוימים, כמו בלאט ורומן סורקין. בלאט מושפע מסורקין והם היו העוגנים והם בירידה מאז שלונדברג הגיע, זה נכון. מכבי שיחקה נגד באיירן, אין משחק קל ביורוליג, אנחנו אומרים את זה תמיד, אסור להביא שאנן לשום משחק וצריך להיות טוב”.

אחרי מה שהיה עם באיירן, צריך לגנוב משחק, או את בארסה או ריאל, כדי להשאיר סיכויים, אחרת תוך שבועיים ייגמר הסיפור ביורוליג.
”אם מכבי תנצח את אחת מהן… מכבי כעת מקום 14 עם הפרש של נקודה ממקום 11 או משהו כזה, הפרש של משחק אחד, אז אם היא תנצח את אחד המשחקים, זה יעשה טוב בטבלה וגם לקבוצה עצמה, כי השחקנים יודעים וגם המאמן ומרגישים את היכולות. מכבי הייתה שמחה בתקופה האחרונה ורצה ושמרה חזק, ניצחה משחקים, השחקנים מרגישים את זה כל הזמן ואם זה באימון או אחרי משחק או לפני משחק, ככה שבהחלט ניצחון יעשה טוב”.

עודד קטש (IMAGO)עודד קטש (IMAGO)

מה יהיה הערב?
”אני תמיד הולך עם מכבי. יהיה קשה מאוד, אבל תמיד אני הולך עם מכבי. אנחנו רואים שהיא הייתה בתנופה שנעצרה מול באיירן, לעומת זאת הפועל שהייתה בתקופה נהדרת ועכשיו יש בטן קטנה ויש ירידה כלשהי, זה תקופות ויש עוד לא מעט משחקים”.

מה אתה חושב על הפועל מול דובאי?
”אני חושב שהפועל תנצח. בבית היא צריכה לנצח ויש לה את היכולות והשחקנים, אני חושב שזה מה שיקרה”.

