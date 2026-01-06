יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:40
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

צחי נקש: צריך להיות חוק - פוליגרף לשופטים

בעלי הפועל עכו ב"שיחת היום": "לא יודע אם יש דברים מוטעים, אבל אני רוצה לישון בשקט". על רכישה אפשרית של הפועל חיפה: "כרגע כץ לא רוצה למכור"

|
צחי נקש (אחר)
צחי נקש (אחר)

בהפועל עכו היה זעם רב על ההחלטה לשרוק לפנדל לטובת מ.ס כפר קאסם במשחק בין הקבוצות ביום שישי האחרון. ביום ראשון שלחו במועדון מכתב זועם לאיגוד השופטים על ההחלטה ואף ביקשו "לחקור את השיפוט לרבות פוליגרף". בעלי הקבוצה, צחי נקש, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE והתייחס בין היתר גם לדרבי החיפאי.

היית בדרבי אתמול?
”לא”.

ראית בבית, איך הרגשת?
”קודם כל השלט הפריע לי. המשחק היה סביר ומה שהפועל חיפה יכולה לעשות עם הסגל היא עשתה, במיוחד כשהרחיקו שחקן, היה יחסית משחק טוב, מה אני יכול להרגיש?”

אתה חושב שהפועל חיפה יכולה לרדת ליגה?
”לא יודע, לא חושב. יש להם סגל לא רע יחסית לתחתית והמאבקים, יש מאמן טוב אני חושב, אני חושב שגל טוב לעומת אחרים שחושבים, הוא לא הבעיה והוא צריך להתפתח”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (רדאד גשחקני הפועל חיפה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

מה הבעיה?
”שחקני רכש, אם יפגעו בהם אז יישארו”.

אתה ניהלת עם יואב כץ מו”מ על רכישת הקבוצה, אתה מאמין שהוא רוצה למכור?
”אני לא מאמין לזה ודיברנו על זה הרבה, אי אפשר לקבוע כמה ישקיעו או לא, אתה רוצה למכור, תמכור, לא רוצה, אז תישאר. הפועל חיפה מנוהלת בלעדית על ידי יואב כץ וההחלטה שלו, הוא החליט שהוא לא רוצה את רוני לוי עם כמה שהוא גדול, אז בסדר גודל הזה גל אראל הכי ראוי”.

פנית ליואב כץ.
“זה הכל תלוי כמה הוא ירגיש את החבל על הצוואר, הוא הכניס יד לכיס והביא שישה זרים במצב חמור יותר בזמנו והוא יכול לעשות שינוי, כרגע הוא לא רוצה וזה זכותי”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

כבעלי הפועל עכו, יש לך טענות על השיפוט.
”כן, מאוד. אני ראיתי את ג’קי עם החולצה ורציתי ללבוש ככה גם”.

זה מיותר, אתה מכליל את כולם.
”אני טוען שפשוט הרמה היא שערורייתית, אין עוד VAR אצלנו בלאומית”.

יש אצטדיונים שאי אפשר להפעיל בהם את מערכת ה-VAR בלאומית.
”הרמה נמוכה וזה טעויות של בית ספר, זה לא נורמלי, אי אפשר לראות את הכדורגל כבר עם הטעויות האלו. לראות את הפנדל ולראות את זה מקרוב, מילא היה רחוק, אבל עשר מטר משם ועל מה הוא שרק? יש טענות גדולות ואם כולם באים בטענות, אז אני מקבל את זה. בוא נעשה פוליגרף לשופטים מההתחלה, צריך להיות חוק”.

מערכת ה-VAR (חגי מיכאלי)מערכת ה-VAR (חגי מיכאלי)

אתה חושב שיש דברים מוטעים?
”אני לא יודע, אני רוצה לישון בשקט”.

אתה רומז.
”זה לא עניין של מוטעה או לא, יש קבוצות שפחות שכירה ויש יותר, אני רוצה שנקבל את מה שצריך”.

