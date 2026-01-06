מחצית: ברצלונה - מכבי ת"א 44:56

המחזור ה-20 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת בברצלונה. הצהובים נעצרו ביום שישי האחרון אצל באיירן מינכן אחרי חמישה ניצחונות ברציפות, ומחכה להם משחק לא פשוט בכלל נגד הקטלונים שבסיבוב הקודם הביסו אותם ב-21 הפרש.

החבורה של עודד קטש הצליחה להתאושש מההפסד בגרמניה’ במשחק הליגה ביום ראשון נגד הפועל העמק בו ניצחה בקלות, והיא ממשיכה לחלום על המקום בפליי-אין. השבוע הקרוב, בו יש לה צמד מפגשים קשים במיוחד בספרד מול בארסה וריאל, הוא מבחן גדול עבור מכבי ת”א ושאיפותיה להמשך העונה.

מן העבר השני, החבורה של צ’אבי פסקואל אומנם מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים במפעל הבכיר ביבשת, אבל בגזרה המקומית הקטלונים רשמו שני ניצחונות מרשימים במיוחד: אחד על סרגוסה ב-20 הפרש, והשני על ריאל מדריד בחוץ, בקלאסיקו הגדול, עם 100:105 צמוד .

חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בניצחונות של ברצלונה, כשהשניים האחרונים היו ביותר מ-20 הפרש. הניצחון האחרון של מכבי ת”א על הקטלונים היה ב-7/4/2022 אז היא גברה עליהם 80:104, כשסקוטי ווילבקין קלע 20 נקודות והפך לגדול קלעי המועדון ביורוליג.

רבע ראשון: 19:32 לברצלונה

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, תומאס סטורנסקי, מייל קייל, מיילס נוריס ו-ווילי הרננגומס.

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, איפה לונדברג, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 05:00 – 10:00: היתרון התחלף מצד לצד בפתיחת ההתמודדות, כשמיילס מוריס לוהט עם 11 נקודות כשהוא 3/3 לשלוש, אך ג’יילן הורד הצליח לשמור את הצהובים בתמונה כולל אלי הופ יפה מתמיר בלאט.

האולם הריק בברצלונה (ראובן שוורץ)

רומן סורקין מטביע (ראובן שוורץ)

ג'יילן הורד (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: ברצלונה ברחה ליתרון שהגיע בשיאו ל-18 נקודות, כשהחבורה של עודד קטש לא הצליחה להסתדר בהגנה ולא עמדה בקצב. מרסיו סנטוס הצליח עוד למזער נזקים ולהוריד את הפער ל-13 בסוף הרבע.

קווין פאנטר מול איפה לונדברג (ראובן שוורץ)

רומן סורקין שומר על ווילי הרננגומס (ראובן שוורץ)

רבע שני: 44:56 לברצלונה

# 05:00 – 10:00: גם את הרבע השני מכבי ת”א פתחה רע כשהפעם כמעט ולא הצליחו לקלוע סל בהתקפה, וההפרש קפץ כבר ל-24. תמיר בלאט וסנטוס חזרו טוב מפסק זמן של עודד קטש והצליחו לצמק מעט.

קווין פאנטר (ראובן שוורץ)

איפה לונדברג (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: בלאט המשיך לצלוף מחוץ לקשת והצליח להשאיר את הצהובים בפער סביר. שלשה של בריסט הורידה ל-15 ולטיים אווט של צ’אבי פסקוואל. מכבי הצליחה לחבר כמה סלים ברצף וסיימה את החצי הראשון כשהיא בפיגור שאפשר לחזור ממנו.