רבע 1, 04:18: הפועל ת"א - דובאי 11:9

המחזור ה-20 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשהפועל תל אביב מארחת את דובאי. החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי שבוע כואב במיוחד, עם הפסדים לז’לגיריס, במשחק הראשון של הקבוצה ביד אליהו מאז חזרו המשחקים ארצה, ולהפועל ירושלים בשחזור גמר גביע ווינר, בליגה, גם כן בבית.

האדומים מגיעים למשחק לאחר שאיבדו את מקומם בפסגת המפעל הבכיר ביבשת, וגם במסגרת המקומית. הקבוצה תנסה למנוע משבר ולשפר את הרושם שנוצר ביד אליהו. האדומים ינסו לשפר את משחק ההגנה שלהם כשספגו בשני המשחקים האחרונים יותר מ-90 נקודות.

מן העבר השני, הקבוצה מהאמירויות רושמת עונת בכורה לא רעה בכלל ביורוליג, כשהיא ניצבת כפסע ממקום בפליי-אין עם מאזן 10:9. במחזור האחרון הפסידה לריאל מדריד לאחר מחצית שנייה נוראית עבור החבורה מאסיה שהסתיימה ב-63:35 לרעתם.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעם אחת בהיסטוריה, זה קרה במסגרת המחזור התשיעי של העונה הנוכחית, אז הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 97:109, אלייז’ה בראיינט הצטיין עם 25 נקודות, כשמנגד דוויין בייקון קלע 36 נקודות משלו.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי, אלייז׳ה ברייאנט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, דן אוטרו.

חמישיית דובאי: דווין בייקון, אוודו עבאס, מפיודו קבנגלה, מקינלי רייט, פיליפ פטרושב.