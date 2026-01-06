יום שלישי, 06.01.2026 שעה 11:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

היחסים ב-Winner לניצחון של מכבי והפועל ת"א

הצהובים עם יחס של 1.8 להפסד של עד שבע נקודות מול ברצלונה ב-21:30, האדומים עם יחס של 1.85 לניצחון עד שמונה נקודות מול דובאי. וגם: יובנטוס

|
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

הקבוצות הישראליות ביורוליג ממשיכות את דרכן באירופה גם היום (שלישי), כאשר גם הפועל תל אביב וגם מכבי ת”א משחקות. האדומים יארחו את דובאי ב-21:30, כאשר מנגד הצהובים ייצאו למשחק חוץ ב-21:30 מול ברצלונה. בנוסף, יובנטוס תפגוש את ססואולו במסגרת הליגה האיטלקית.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק של הפועל תל אביב. האדומים פוגשים את דובאי במשחק בית ונחשבת כמובן לפייבוריטית, כאשר סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס קיבלו יחס של 1.85 לניצחון של מעל שמונה נקודות, כשמנגד דובאי קיבלה יחס של פי 1.75 להפסד של עד שמונה נקודות.

מכבי תל אביב יוצאת למשחק חוץ קשה מול ברצלונה מהמקום החמישי ומקווה לחזור למסלול הניצחונות, כאשר היא כמובן אנדרדוג וקיבלה יחס של פי 1.80 להפסד עד שבע נקודות, ניצחון או הארכה. מנגד, הספרדים קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון עד שבע נקודות.

בכדורגל, הליגה האיטלקית במוקד, כאשר יובנטוס תפגוש את ססואולו למשחק מסקרן במחזור ה-19. הגברת הזקנה היא הפייבוריטית וקיבלה יחס של פי 1.65 לניצחון, כאשר אם הירוקים יפתיעו, זה יזכה את המהמרים ביחס של פי 4.60. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, תקבלו יחס של פי 3.55.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */