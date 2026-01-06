היחסים ב-Winner לניצחון של מכבי והפועל ת"א

הקבוצות הישראליות ביורוליג ממשיכות את דרכן באירופה גם היום (שלישי), כאשר גם הפועל תל אביב וגם מכבי ת”א משחקות. האדומים יארחו את דובאי ב-21:30, כאשר מנגד הצהובים ייצאו למשחק חוץ ב-21:30 מול ברצלונה. בנוסף, יובנטוס תפגוש את ססואולו במסגרת הליגה האיטלקית.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק של הפועל תל אביב. האדומים פוגשים את דובאי במשחק בית ונחשבת כמובן לפייבוריטית, כאשר סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס קיבלו יחס של 1.85 לניצחון של מעל שמונה נקודות, כשמנגד דובאי קיבלה יחס של פי 1.75 להפסד של עד שמונה נקודות.

מכבי תל אביב יוצאת למשחק חוץ קשה מול ברצלונה מהמקום החמישי ומקווה לחזור למסלול הניצחונות, כאשר היא כמובן אנדרדוג וקיבלה יחס של פי 1.80 להפסד עד שבע נקודות, ניצחון או הארכה. מנגד, הספרדים קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון עד שבע נקודות.

בכדורגל, הליגה האיטלקית במוקד, כאשר יובנטוס תפגוש את ססואולו למשחק מסקרן במחזור ה-19. הגברת הזקנה היא הפייבוריטית וקיבלה יחס של פי 1.65 לניצחון, כאשר אם הירוקים יפתיעו, זה יזכה את המהמרים ביחס של פי 4.60. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, תקבלו יחס של פי 3.55.