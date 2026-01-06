אחרי שנים מעבר לים: רון רובין חוזר ארצה

הליגיונר הצעיר, רון רובין, הקשר האחורי בן ה-19, לו דרכון ישראלי לצד פולני, חוזר ארצה, אחרי שנה בקבוצת הבוגרים ראשונה מבחינתו, קבוצת זאקאקיו (AEZ Zakakiu) הקפריסאית, שבעונת 2023/24 ירדה מהליגה הראשונה במדינה השכנה לליגה השנייה. השחקן הצעיר, שעבר בספטמבר 2018 עם הוריו לקפריסין, שם השתקעו. חוזר ארצה, לבדו, בכל הכוח, לליגה א' דרום.

מעברו של רון רובין להפועל ניר רמת השרון, מהמקום האחרון בליגה א' דרום, מגיע רגע לפני "משחק העונה", הערב (שלישי, 20:30) מול הפועל מרמורק, שגם היא חולקת עם רמת השרון את המקום האחרון, כשלשתיהן תשע נקודות בכיס. מעברו לקבוצה של רונן וינשטיין התאפשר באמצעות נציגו של השחקן, אדם קידן.

השחקן הצעיר, שנולד ב-28 ביוני 2006, גדל בעיר חולון ובין השנים 2011 ל-2014 שיחק בקבוצת הקטרגל של בית הספר 'רביבים' בעיר. בשנת 2014 אף זכה בפרס השחקן המצטיין של העיר חולון. בעונת 2015/16 היה שייך למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שם שיחק במדי קבוצת טרום ילדים ב'. בין העונות 2016/17 ל-2017/18 היה שייך למחלקת הנוער של הפועל תל אביב.

רון רובין, מימיי זאקאקיו (AEZ Zakakiu) הקפריסאית (באדיבות המשפחה)

חשוב לציין כי בין השנים 2011 ל-2016, מלבד היותו שחקן כדורגל פעיל, היה רובין חבר אקטיבי באגודת הג'ודו, במהלכה זכה בלא פחות מ-18 מדליות זהב ברציפות בתחרויות שונות. בשנת 2016, למשל, כשהיה בן 10 בלבד, הגיל הצעיר ביותר בו ניתן להשתתף, רון לקח חלק באליפות ישראל וזכה במדליית הזהב ה-18 שלו והוכרז דאז "אלוף ישראל" בהתאם לגילו ולמשקלו.

המעבר וההתאקלמות בקפריסין מבחינת השחקן הצעיר עברו במהרה ובבטחה. החל ללמוד שם בבית ספר פרטי העונה על השם American Academy, בדגש על מגמת הספורט. בשנתיים הראשונות שלו בתור קפריסאי, בביקוריו בארץ ישראל, היה מגיע לאימוני הפועל תל אביב ומתארח שם בכבוד רב, לצד אימוניו עם יתר השחקנים.

את שנתוני ילדים ב', ילדים א', נערים ג' ונערים ב' העביר במחלקת הנוער של א.א.ל. למיסול, לה קבוצת בוגרים בליגת העל הקפריסאית כיום ולא פחות מ-17 תארים בארון הגביעים שלה. שיחק שם בעיקר בתפקידים אחוריים. בעונת 2021/22 היה לשחקן שנתון נערים א' של קבוצת אפולון למיסול, גם לה קבוצה בליגת העל לנוער, קבוצה מעוטרת מאוד במדינה מעבר לים.

בעונת 2022/23 הגיע לקבוצת הנוער של זאקאקיו (19U), כשגם בקבוצה הזו תפקד בתור שחקן הגנה. מפעם בפעם התאמן עם הקבוצה הבוגרת באותן שנים ואף זכה להשתתף בצמד משחקי הקבוצה הבוגרת בתום העונה, עונה שכאמור הסתיימה בירידת ליגה לבוגרים. החל מעונת 2024/25, היה שייך לבוגרים של המועדון, כשהיה לשחקן הנוער היחיד שחתם על חוזה בוגרים בתקופתו.