 ליגה א צפון 
318-2813מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2313-1813הפועל כרמיאל4
2213-2013מכבי אתא ביאליק5
1817-2013הפועל ב.א.גרבייה6
1821-1713עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1517-1413הפועל בית שאן9
1519-1213צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1426-1513צעירי טמרה12
1319-1713הפועל עראבה13
1322-1713הפועל א.א. פאחם14
1322-1613הפועל טירת הכרמל15
622-613מכבי נוג'ידאת16
 ליגה א דרום 
3310-3313מכבי קרית גת1
2315-2213מ.כ. צעירי טירה2
2215-2213מ.כ. ירושלים3
2215-1613מ.ס. דימונה4
2117-2713מכבי עירוני אשדוד5
2018-1713מכבי קרית מלאכי6
2023-2113בית"ר יבנה7
1916-1813מ.כ. כפ"ס8
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 9
1818-1713שמשון תל אביב10
1618-1813מכבי יבנה11
1622-1613הפועל הרצליה12
1412-1113הפועל אזור13
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים14
1030-1013הפועל ניר רמה"ש15
928-1013הפועל מרמורק16

אחרי שנים מעבר לים: רון רובין חוזר ארצה

הקשר הצעיר מצטרף להפועל רמה"ש, לאחר שגדל במחלקות הנוער של מכבי והפועל ת"א, ועבר עם משפחתו לקפריסין ב-2018. בעברו שיחק באפולון וא.א.ל לימסול

אדם קידן ורון רובין (פרטי)
אדם קידן ורון רובין (פרטי)

הליגיונר הצעיר, רון רובין, הקשר האחורי בן ה-19, לו דרכון ישראלי לצד פולני, חוזר ארצה, אחרי שנה בקבוצת הבוגרים ראשונה מבחינתו, קבוצת זאקאקיו (AEZ Zakakiu) הקפריסאית, שבעונת 2023/24 ירדה מהליגה הראשונה במדינה השכנה לליגה השנייה. השחקן הצעיר, שעבר בספטמבר 2018 עם הוריו לקפריסין, שם השתקעו. חוזר ארצה, לבדו, בכל הכוח, לליגה א' דרום.

מעברו של רון רובין להפועל ניר רמת השרון, מהמקום האחרון בליגה א' דרום, מגיע רגע לפני "משחק העונה", הערב (שלישי, 20:30) מול הפועל מרמורק, שגם היא חולקת עם רמת השרון את המקום האחרון, כשלשתיהן תשע נקודות בכיס. מעברו לקבוצה של רונן וינשטיין התאפשר באמצעות נציגו של השחקן, אדם קידן.

השחקן הצעיר, שנולד ב-28 ביוני 2006, גדל בעיר חולון ובין השנים 2011 ל-2014 שיחק בקבוצת הקטרגל של בית הספר 'רביבים' בעיר. בשנת 2014 אף זכה בפרס השחקן המצטיין של העיר חולון. בעונת 2015/16 היה שייך למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שם שיחק במדי קבוצת טרום ילדים ב'. בין העונות 2016/17 ל-2017/18 היה שייך למחלקת הנוער של הפועל תל אביב.

רון רובין, מימיי זאקאקיו (AEZ Zakakiu) הקפריסאית (באדיבות המשפחה)רון רובין, מימיי זאקאקיו (AEZ Zakakiu) הקפריסאית (באדיבות המשפחה)

חשוב לציין כי בין השנים 2011 ל-2016, מלבד היותו שחקן כדורגל פעיל, היה רובין חבר אקטיבי באגודת הג'ודו, במהלכה זכה בלא פחות מ-18 מדליות זהב ברציפות בתחרויות שונות. בשנת 2016, למשל, כשהיה בן 10 בלבד, הגיל הצעיר ביותר בו ניתן להשתתף, רון לקח חלק באליפות ישראל וזכה במדליית הזהב ה-18 שלו והוכרז דאז "אלוף ישראל" בהתאם לגילו ולמשקלו.

המעבר וההתאקלמות בקפריסין מבחינת השחקן הצעיר עברו במהרה ובבטחה. החל ללמוד שם בבית ספר פרטי העונה על השם American Academy, בדגש על מגמת הספורט. בשנתיים הראשונות שלו בתור קפריסאי, בביקוריו בארץ ישראל, היה מגיע לאימוני הפועל תל אביב ומתארח שם בכבוד רב, לצד אימוניו עם יתר השחקנים.

את שנתוני ילדים ב', ילדים א', נערים ג' ונערים ב' העביר במחלקת הנוער של א.א.ל. למיסול, לה קבוצת בוגרים בליגת העל הקפריסאית כיום ולא פחות מ-17 תארים בארון הגביעים שלה. שיחק שם בעיקר בתפקידים אחוריים. בעונת 2021/22 היה לשחקן שנתון נערים א' של קבוצת אפולון למיסול, גם לה קבוצה בליגת העל לנוער, קבוצה מעוטרת מאוד במדינה מעבר לים.

בעונת 2022/23 הגיע לקבוצת הנוער של זאקאקיו (19U), כשגם בקבוצה הזו תפקד בתור שחקן הגנה. מפעם בפעם התאמן עם הקבוצה הבוגרת באותן שנים ואף זכה להשתתף בצמד משחקי הקבוצה הבוגרת בתום העונה, עונה שכאמור הסתיימה בירידת ליגה לבוגרים. החל מעונת 2024/25, היה שייך לבוגרים של המועדון, כשהיה לשחקן הנוער היחיד שחתם על חוזה בוגרים בתקופתו.

