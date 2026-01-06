יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

"היריבות מתכופפות בפני הרצון של דני אבדיה"

בפורטלנד נדהמים מהיכולת שמגלה הכוכב הישראלי: "הפך ללב והנשמה של הבלייזרס, מנהל את המשחקים כמו סופרסטאר". וגם: שני ציוני הדרך שרשם מול יוטה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד נכנסה ל-2026 בסערה גדולה. הקבוצה עומדת כעת על מאזן מושלם של 0:3 בשנה האזרחית החדשה, אחרי ניצחון מוחץ 117:137 על יוטה. בערב חגיגי שהוקדש לדני אבדיה שנבחר לשחקן השבוע במערב, הבלייזרס סיפקו לקהל הביתי מופע התקפי מרשים ופירקו את יריבתם, בדרך לפתיחת שנה שמעלה את רף הציפיות במועדון.

ב’בלייזרס אדג’ שיבחו: “דני אבדיה ודונובן קלינגן הפכו ללב ולנשמה של פורטלנד, שניצחה חמישה מששת משחקיה האחרונים. אבדיה מתחיל לשלוט במשחקים כמו סופרסטאר, והערב היה עוד מאמץ יוצא דופן. במקביל נבנית כימיה בינו לבין קלינגן, בעיקר בפיק אנד רול בדרך לסל”.

“קלינגן המשיך גם בקליעה הטובה שלו משלוש, 55 אחוז בעשרת המשחקים האחרונים, עם שתי שלשות רצופות, ובנוסף קטף 17 ריבאונדים והטיל אימה בצבע. אם החיבור הזה, D&D, הוא איזו גרסה של משחק תפקידים. יחד הם סיימו עם 45 נקודות, 25 ריבאונדים, 11 אסיסטים ו-3 חסימות, ב-15 מ-28 מהשדה”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בתקשורת בפורטלנד מפרגנים: “הבלייזרס, גם כשהם קצרים בסגל, משחקים כדורסל מלא השראה. התרומה מגיעה מכל חלקי הרוטציה, והיו להם קטעים דומיננטיים במיוחד בשלושת המשחקים האחרונים. היריבות מתכופפות לרצון של אבדיה ולגריט של קלינגן. נכון, שניים משלושת המשחקים האחרונים היו מול ניו אורלינס ויוטה החלשות, אבל התחושה היא שמומנטום אמיתי נבנה כאן”.

רצף משחקי הבית יסתיים בצמד משחקים בסגנון פלייאוף מול יוסטון ולאחר מכן מול ניו יורק ניקס הקשוחה. הקבוצות הללו מדורגות כרגע במקום הרביעי והשלישי בקונפרנסים שלהן. “עד סוף סוף השבוע נדע אם פורטלנד באמת מוכנה להתמודד עם הגדולים”, סיכמו בארה”ב.

אגב, אבדיה רשם שני ציוני דרך מרשימים: הוא חצה את רף 5,000 הנקודות ב-NBA הבוקר וגם הפך לשחקן השני הכי מהיר בהיסטוריה של קבוצתו שמגיע ל-30 נקודות, 5 אסיסטים ו-5 ריבאונדים לפחות במשחק, כשעשה זאת ב-28:47 דקות. רק ביל וולטון שעשה זאת ב-28 דקות בסוף שנות ה-70 הגיע להישג מהר יותר. לשם השוואה, דמיאן לילארד עשה זאת ב-28:57 דקות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */