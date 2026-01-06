"היריבות מתכופפות בפני הרצון של דני אבדיה"

פורטלנד נכנסה ל-2026 בסערה גדולה. הקבוצה עומדת כעת על מאזן מושלם של 0:3 בשנה האזרחית החדשה, אחרי ניצחון מוחץ 117:137 על יוטה. בערב חגיגי שהוקדש לדני אבדיה שנבחר לשחקן השבוע במערב, הבלייזרס סיפקו לקהל הביתי מופע התקפי מרשים ופירקו את יריבתם, בדרך לפתיחת שנה שמעלה את רף הציפיות במועדון.

ב’בלייזרס אדג’ שיבחו: “דני אבדיה ודונובן קלינגן הפכו ללב ולנשמה של פורטלנד, שניצחה חמישה מששת משחקיה האחרונים. אבדיה מתחיל לשלוט במשחקים כמו סופרסטאר, והערב היה עוד מאמץ יוצא דופן. במקביל נבנית כימיה בינו לבין קלינגן, בעיקר בפיק אנד רול בדרך לסל”.

“קלינגן המשיך גם בקליעה הטובה שלו משלוש, 55 אחוז בעשרת המשחקים האחרונים, עם שתי שלשות רצופות, ובנוסף קטף 17 ריבאונדים והטיל אימה בצבע. אם החיבור הזה, D&D, הוא איזו גרסה של משחק תפקידים. יחד הם סיימו עם 45 נקודות, 25 ריבאונדים, 11 אסיסטים ו-3 חסימות, ב-15 מ-28 מהשדה”.

דני אבדיה (רויטרס)

בתקשורת בפורטלנד מפרגנים: “הבלייזרס, גם כשהם קצרים בסגל, משחקים כדורסל מלא השראה. התרומה מגיעה מכל חלקי הרוטציה, והיו להם קטעים דומיננטיים במיוחד בשלושת המשחקים האחרונים. היריבות מתכופפות לרצון של אבדיה ולגריט של קלינגן. נכון, שניים משלושת המשחקים האחרונים היו מול ניו אורלינס ויוטה החלשות, אבל התחושה היא שמומנטום אמיתי נבנה כאן”.

רצף משחקי הבית יסתיים בצמד משחקים בסגנון פלייאוף מול יוסטון ולאחר מכן מול ניו יורק ניקס הקשוחה. הקבוצות הללו מדורגות כרגע במקום הרביעי והשלישי בקונפרנסים שלהן. “עד סוף סוף השבוע נדע אם פורטלנד באמת מוכנה להתמודד עם הגדולים”, סיכמו בארה”ב.

אגב, אבדיה רשם שני ציוני דרך מרשימים: הוא חצה את רף 5,000 הנקודות ב-NBA הבוקר וגם הפך לשחקן השני הכי מהיר בהיסטוריה של קבוצתו שמגיע ל-30 נקודות, 5 אסיסטים ו-5 ריבאונדים לפחות במשחק, כשעשה זאת ב-28:47 דקות. רק ביל וולטון שעשה זאת ב-28 דקות בסוף שנות ה-70 הגיע להישג מהר יותר. לשם השוואה, דמיאן לילארד עשה זאת ב-28:57 דקות.