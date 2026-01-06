יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת נוער שרון
לוח תוצאות

ועדת הליגה תבחן מחדש את איחוד ליגות הנוער

בית הדין של ההתאחדות החזיר את סוגיית מיזוג הליגות שרון ויזרעאל לוועדה, שתודיע על עמדתה בימים הקרובים. דיר חנא הודיעה כי לא תשוב כרגע לפעילות

|
כדור כדורגל (אילוסטרציה) (IMAGO)
כדור כדורגל (אילוסטרציה) (IMAGO)

סאגת איחוד ליגות יזרעאל ושרון לנוער מסרבת להסתיים. ההתאחדות לכדורגל החליטה לפני כשבועיים וחצי להשית על קבוצות הליגות איחוד כפוי, על אף המרחק הגאוגרפי המשמעותי בין שני האזורים, זאת מאחר ובליגת יזרעאל נותרו שש קבוצות ובליגת שרון נותרו תשע קבוצות, ובשונה מליגות אחרות, הסיבוב השני טרם יצא לדרך בליגות אלה.

קבוצות הליגות הגישו התנגדות, קבוצות השרון שכרו את שירותיו של עו"ד טארק זידאן. ביום חמישי האחרון נערך דיון בבית הדין העליון של ההתאחדות, שמסר את תשובותו ביום שישי ובה צוין, כי אם הפועל דיר חנא תשוב לפעילות בליגת יזרעאל, הרי שמיזוג הליגות יבוטל. היממה האחרונה סוערת במיוחד, זאת בעקבות כך, שהפועל דיר חנא מסרה אתמול (ראשון) תשובה שלילית.

בית הדין העליון של ההתאחדות התכנס שוב היום (שני) והחליט על העברת הסוגיה לבחינה מחודשת בוועדת הליגה של ההתאחדות, שנכון לכתיבת שורות אלה טרם ברור מתי תתכנס. מה שכן ברור, ש-15 קבוצות לא נטלו חלק בשני מחזורי הליגה האחרונים. בשלב זה, שובצו משחקים לשבת הקרובה, משחק אחד בין קבוצות משתי הליגות נקבע לשבת הקרובה, בין הפועל איחוד בני ג'ת (שרון) לבני עין מאהל (יזרעאל).

בית הדין (אסי ממן)בית הדין (אסי ממן)

נציגי קבוצות עמם שוחחנו מאוכזבים מהתמשכות הסאגה, מביעים כעס על התנהלות ההתאחדות לכדורגל ומזהירים, שמהלך של מיזוג ליגות עלול להביא לנטישה המונית של שחקנים ומאמנים.

אחמד עבאס, המנהל המקצועי והבעלים של הפועל דיר חנא, שיתף בתמונת המצב: "סירבתי לחזור לשחק בליגה לנוער, מאחר והמעמסה של החזקה כלכלית של קבוצת בוגרים וקבוצה בליגה לנוער, עבור מועדון שלא מתוקצב ע"י רשות מקומית, היא כבדה מאוד. מדברים על תקציב של כ-40 אלף שקלים לקבוצות הנרשמות לליגה לנוער, אבל עלות החזקת קבוצת נוער עומד על כ-100 אלף שקלים לעונה”.

“כפי שציינתי, בקבוצות המגזר הערבי בדרג הזה, שחקנים והוריהם מסרבים לשלם על דמי פעילות, ככה שהנטל על המועדונים כבד. זה לא מקרי, שמבין המועדונים הצפוניים מהמגזר הערבי, שיש להם קבוצת בוגרים בליגה ב', רק לשלושה יש גם קבוצת נוער. לא במקרה כל כך הרבה קבוצות נוער מהמגזר הערבי התפרקו. אם רוצים יותר קבוצות נוער, צריכים למצוא את הדרך לתמוך הרבה יותר, הן מצד משרד התרבות והספורט והן מצד הרשויות המקומיות", סיכם עבאס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */