ועדת הליגה תבחן מחדש את איחוד ליגות הנוער

סאגת איחוד ליגות יזרעאל ושרון לנוער מסרבת להסתיים. ההתאחדות לכדורגל החליטה לפני כשבועיים וחצי להשית על קבוצות הליגות איחוד כפוי, על אף המרחק הגאוגרפי המשמעותי בין שני האזורים, זאת מאחר ובליגת יזרעאל נותרו שש קבוצות ובליגת שרון נותרו תשע קבוצות, ובשונה מליגות אחרות, הסיבוב השני טרם יצא לדרך בליגות אלה.

קבוצות הליגות הגישו התנגדות, קבוצות השרון שכרו את שירותיו של עו"ד טארק זידאן. ביום חמישי האחרון נערך דיון בבית הדין העליון של ההתאחדות, שמסר את תשובותו ביום שישי ובה צוין, כי אם הפועל דיר חנא תשוב לפעילות בליגת יזרעאל, הרי שמיזוג הליגות יבוטל. היממה האחרונה סוערת במיוחד, זאת בעקבות כך, שהפועל דיר חנא מסרה אתמול (ראשון) תשובה שלילית.

בית הדין העליון של ההתאחדות התכנס שוב היום (שני) והחליט על העברת הסוגיה לבחינה מחודשת בוועדת הליגה של ההתאחדות, שנכון לכתיבת שורות אלה טרם ברור מתי תתכנס. מה שכן ברור, ש-15 קבוצות לא נטלו חלק בשני מחזורי הליגה האחרונים. בשלב זה, שובצו משחקים לשבת הקרובה, משחק אחד בין קבוצות משתי הליגות נקבע לשבת הקרובה, בין הפועל איחוד בני ג'ת (שרון) לבני עין מאהל (יזרעאל).

בית הדין (אסי ממן)

נציגי קבוצות עמם שוחחנו מאוכזבים מהתמשכות הסאגה, מביעים כעס על התנהלות ההתאחדות לכדורגל ומזהירים, שמהלך של מיזוג ליגות עלול להביא לנטישה המונית של שחקנים ומאמנים.

אחמד עבאס, המנהל המקצועי והבעלים של הפועל דיר חנא, שיתף בתמונת המצב: "סירבתי לחזור לשחק בליגה לנוער, מאחר והמעמסה של החזקה כלכלית של קבוצת בוגרים וקבוצה בליגה לנוער, עבור מועדון שלא מתוקצב ע"י רשות מקומית, היא כבדה מאוד. מדברים על תקציב של כ-40 אלף שקלים לקבוצות הנרשמות לליגה לנוער, אבל עלות החזקת קבוצת נוער עומד על כ-100 אלף שקלים לעונה”.

“כפי שציינתי, בקבוצות המגזר הערבי בדרג הזה, שחקנים והוריהם מסרבים לשלם על דמי פעילות, ככה שהנטל על המועדונים כבד. זה לא מקרי, שמבין המועדונים הצפוניים מהמגזר הערבי, שיש להם קבוצת בוגרים בליגה ב', רק לשלושה יש גם קבוצת נוער. לא במקרה כל כך הרבה קבוצות נוער מהמגזר הערבי התפרקו. אם רוצים יותר קבוצות נוער, צריכים למצוא את הדרך לתמוך הרבה יותר, הן מצד משרד התרבות והספורט והן מצד הרשויות המקומיות", סיכם עבאס.