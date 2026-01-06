יום שלישי, 06.01.2026 שעה 11:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

ליאם רוסניור הכריז: אהיה המאמן הבא של צ'לסי

מאמנה של שטרסבורג הודיע שיחתום אצל הבלוז, בבאיירן מעוניינים להאריך חוזה לקיין עד שנת 2028 או 2029, כאשר גם השחקן להוט. וגם: קייזה. העברות

ליאם רוסניור (IMAGO)
ליאם רוסניור (IMAGO)

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שבו קבוצות יכולות להתחזק לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ברגעים המכריעים ביותר. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שלישי).

חדשות רשמיות

# יש מאמן חדש לצ’לסי. הקבוצה עדיין לא הכריזה על כך רשמית, אבל מחליפו של אנצו מארסקה שפוטר דווקא כן. ליאם רוסניור, מאמנה של שטרסבורג, הודיע שיאמן את הבלוז: “אני עומד להפוך למאמן החדש של צ’לסי, אחד המועדונים הגדולים בעולם”. הצדדים כבר סיכמו את פרטי המעבר.

רוסניור אמר: “זו הזדמנות שלא תיאמן במועדון מדהים, אלופת העולם, ולא יכולתי לדחות את זה. אני יכול להגיע הביתה ולראות את הילדים שלי, הקרבתי הרבה כשעבדתי רחוק. חוויתי את 18 החודשים הכי טובים שלי בקריירה בשטרסבורג, פגשתי אנשים מדהימים וזה לא היה קורה בלי עבודה קשה. זכיתי לעניין לא רק מצ’לסי אלא מעוד קבוצות בליגת האלופות, אבל לצ’אנס הזה לא יכולתי לסרב”.

ליאם רוסניור (IMAGO)ליאם רוסניור (IMAGO)

דיווחים חמים

# ריאל מדריד מתכוננת לחלון הקרוב, כאשר על פי הדיווחים היא תצטרף למאבק על החתמתו של אדם ג’יימס וורטון, כאשר גם מנצ’סטר יונייטד, צ’לסי, מנצ’סטר סיטי וליברפול רוצות גם הן את האנגלי בן ה-21. קבוצתו, קריסטל פאלאס, הבהירה כי לא תקבל הצעות מתחת ל-65 מיליון דולר, כשהשחקן עצמו מחפש שכר ברמה הגבוהה ביותר.

אדם וורטון (IMAGO)אדם וורטון (IMAGO)

# על פי דיווח של פלוריאן פלטנברג, הכתב הגרמני הבכיר, באייר מינכן מתכננת להאריך את חוזהו של הארי קיין עד 2028 או 2029. השחקן עצמו להוט גם הוא להאריך חוזה ושיחות ראשוניות כבר התקיימו, כשהתהליך עשוי להתקדם במהירות.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

# באיטליה מדווחים שעסקה של פדריקו קייזה אל קבוצה אחרת יכולה לקרות, כאשר זה אפשרי שהשחקן יעזוב את ליברפול בהשאלה. כרגע הוא עם שלושה בישולים ושני שערים תחת סלוט והשחקן כמובן רוצה יותר דקות, כאשר בזמן שראספדורי מתלבט האם להגיע לרומא, הג’ילארוסי חושבים על אופציות נוספות.

פדריקו קייזה (IMAGO)פדריקו קייזה (IMAGO)
