ליאם רוסניור הכריז: אהיה המאמן הבא של צ'לסי

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שבו קבוצות יכולות להתחזק לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ברגעים המכריעים ביותר. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שלישי).

חדשות רשמיות

# יש מאמן חדש לצ’לסי. הקבוצה עדיין לא הכריזה על כך רשמית, אבל מחליפו של אנצו מארסקה שפוטר דווקא כן. ליאם רוסניור, מאמנה של שטרסבורג, הודיע שיאמן את הבלוז: “אני עומד להפוך למאמן החדש של צ’לסי, אחד המועדונים הגדולים בעולם”. הצדדים כבר סיכמו את פרטי המעבר.

רוסניור אמר: “זו הזדמנות שלא תיאמן במועדון מדהים, אלופת העולם, ולא יכולתי לדחות את זה. אני יכול להגיע הביתה ולראות את הילדים שלי, הקרבתי הרבה כשעבדתי רחוק. חוויתי את 18 החודשים הכי טובים שלי בקריירה בשטרסבורג, פגשתי אנשים מדהימים וזה לא היה קורה בלי עבודה קשה. זכיתי לעניין לא רק מצ’לסי אלא מעוד קבוצות בליגת האלופות, אבל לצ’אנס הזה לא יכולתי לסרב”.

ליאם רוסניור (IMAGO)

דיווחים חמים

# ריאל מדריד מתכוננת לחלון הקרוב, כאשר על פי הדיווחים היא תצטרף למאבק על החתמתו של אדם ג’יימס וורטון, כאשר גם מנצ’סטר יונייטד, צ’לסי, מנצ’סטר סיטי וליברפול רוצות גם הן את האנגלי בן ה-21. קבוצתו, קריסטל פאלאס, הבהירה כי לא תקבל הצעות מתחת ל-65 מיליון דולר, כשהשחקן עצמו מחפש שכר ברמה הגבוהה ביותר.

אדם וורטון (IMAGO)

# על פי דיווח של פלוריאן פלטנברג, הכתב הגרמני הבכיר, באייר מינכן מתכננת להאריך את חוזהו של הארי קיין עד 2028 או 2029. השחקן עצמו להוט גם הוא להאריך חוזה ושיחות ראשוניות כבר התקיימו, כשהתהליך עשוי להתקדם במהירות.

הארי קיין (IMAGO)

# באיטליה מדווחים שעסקה של פדריקו קייזה אל קבוצה אחרת יכולה לקרות, כאשר זה אפשרי שהשחקן יעזוב את ליברפול בהשאלה. כרגע הוא עם שלושה בישולים ושני שערים תחת סלוט והשחקן כמובן רוצה יותר דקות, כאשר בזמן שראספדורי מתלבט האם להגיע לרומא, הג’ילארוסי חושבים על אופציות נוספות.