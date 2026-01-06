ההתייחסות המסתורית של לוקאס אסאדי לעתידו

אוניברסידד דה צ’ילה פתחה את אימוני טרום העונה לקראת 2026 תחת המאמן החדש פרנסיסקו פאקי מנג’יני, כשהמטרה ברורה: לצאת לדרך עם סגל מלא ולשמור על שחקני המפתח. אלא שמעל תחילת ההכנות מרחפת סוגיה אחת שמעסיקה את המועדון יותר מכולן, עתידו של לוקאס אסאדי, הקשר ההתקפי והכוכב הצעיר של הקבוצה, שמושך עניין גובר מחו”ל וגם הוזכר כמועמד למכבי חיפה.

לאחר יום האימונים הראשון, אסאדי נשאל על האפשרות שיעזוב את הקבוצה והשיב בצורה זהירה ומסתורית. "אני מעדיף לא לדבר על זה, הסוכן שלי מטפל בעניינים האלה", אמר תחילה, אך מיד הוסיף משפט שהשאיר הרבה מקום לפרשנות: "אני כאן, הגעתי היום, אני מתאמן כאן ואני עדיין שייך לקבוצה". ההתייחסות הזו חיזקה את התחושה שחוסר הוודאות סביב עתידו רחוק מלהתפוגג, ושלא בטוח שהוא ימשיך ללבוש את המדים הכחולים גם בעונת 2026.

במקביל, הדיווחים מחוץ לצ’ילה הולכים ומתחזקים. בברזיל נטען כי אתלטיקו מיניירו כבר הגישה הצעה רשמית לרכישת הקשר, הכוללת סכום משמעותי, ושקיים אור ירוק עקרוני בין השחקן למועדון. לפי פרסומים בתקשורת הברזילאית, כל התנאים מול אסאדי כבר סוכמו, וכעת ההכרעה נמצאת בידיים של אוניברסידד דה צ’ילה, שצריכה להחליט אם לפתוח את הדלת לעזיבה.

על רקע זה, גם העניין מישראל, ובראשו מכבי חיפה, ממשיך לרחף ברקע. בשלב זה, הכדור נמצא אצל המועדון הצ’יליאני, בעוד אסאדי עצמו בוחר לשמור על שתיקה יחסית ולהשאיר את עתידו פתוח.