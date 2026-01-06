יום שלישי, 06.01.2026 שעה 09:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

צפירת הרגעה: דאבו לא סובל מקרע במפשעה

אחרי שבמועדון חששו, התגלה שהחלוץ סובל מהתעבות של הגיד והצוות הרפואי ינסה להכשיר אותו למשחק מול הפועל י-ם בשישי. וגם: ניראון צפוי לחזור לשער

|
מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)
מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

לאחר יום חופש שקיבלו השחקנים אתמול (שני), מכבי נתניה תחזור הבוקר לאימונים לקראת המשחק החשוב ביום שישי הקרוב בשעה 14:00 מול הפועל ירושלים.

בשעות האחרונות קיבלו בנתניה את תוצאות הבדיקה שערך אתמול החלוץ מתיאוס דאבו, שלא שותף בהפסד לעירוני טבריה ביום שישי. הבדיקה שללה קרע בשרירי המפשעה אבל מצאה כי הוא סובל מהתעבות של הגיד.

הצוות הרפואי ינסה להכשיר אותו כדי שייטול חלק במשחק בשישי, כאשר במועדון שומרים על אופטימיות. כזכור, שחקן ההתקפה, עוז בילו, לא כשיר גם הוא. יוסי אבוקסיס, שמביע אמון בשוער עומר ניראון שיירד לספסל, צפוי להחזיר אותו לשער בשישי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */