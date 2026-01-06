יום שלישי, 06.01.2026 שעה 07:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

"אם המפגש הישיר מכריע - דני הולך לאולסטאר"

בארה"ב התייחסו לבית ספר של אבדיה לכוכבי יוטה מארקנן וג'ורג', איתם הוא מתמודד על האולסטאר ועל תואר השחקן המשתפר. גם בפורטלנד שיבחו אחרי ההצגה

|
אבדיה ומרקאנן (ניסים ימין - גרפיקה)
אבדיה ומרקאנן (ניסים ימין - גרפיקה)

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הסיפורים החמים של העונה ב-NBA, והבוקר (שלישי) הוא סיפק עוד הופעה יוצאת דופן מול יוטה ב-117:137 הנפלא, כזו שרק חיזקה את התחושה שבפורטלנד הולכים ונבנים סביבו. ההצגה של הישראלי הגיעה בעיצומו של רצף מצוין, שמקרב אותו בצעדים בטוחים אל עבר אולסטאר ראשון בקריירה, אולי אפילו היסטורי.

בתקשורת האמריקאית אף הקדישו ניתוח מיוחד להופעתו מול יוטה: "דני אבדיה היווה דוגמה מצוינת עבור הג'אז. הוא שלט במשחק לכל אורכו, וההופעה של הפורוורד הישראלי בלטה מכמה סיבות. הוא וקיונטה ג'ורג' מיוטה נראים כרגע כשני המועמדים המובילים לתואר השחקן המשתפר של העונה, והוא ולאורי מארקנן נאבקים על המקום האחרון באולסטאר של המערב. אם המפגש הישיר ביניהם היה אמור להכריע, אבדיה סיפק הצהרה ברורה בדרך לזכייה בשני ההישגים".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

עוד לפני העלייה לפרקט, בתקשורת המקומית בפורטלנד לא הסתירו את ההתלהבות. פרשן הטרייל בלייזרס למאר הרד התייחס לבחירה הראשונה של אבדיה לשחקן השבוע במערב ואמר: "היום הוא שחקן השבוע, מחר זה יהיה שחקן החודש, אחר כך אולסטאר, חמישיות העונה ובהמשך גם מאבק על ה-MVP". גם בתוך חדר ההלבשה הקולות היו דומים. הסנטר דונובן קלינגן אמר: "אני באמת לא מבין איך דני יכול לא להיות אולסטאר השנה, הוא פשוט מרשים", והמאמן טיאגו ספליטר הוסיף: "הוא מתאים את עצמו לכל תפקיד שאנחנו מבקשים, לומד לשחק כרכז, תורם בהגנה, לוקח ריבאונדים, וזה לגמרי מגיע לו".

ההתלהבות לא נעצרה בפורטלנד. בן אנדרסון, שמסקר את יוטה, כתב ברשתות החברתיות כי "הטרייד של וושינגטון על דני היה פשוט מזעזע. כך בדיוק מחזירים מועדון כמה שנים אחורה. דני מדהים, הוא מאתגר את קיונטה ג'ורג' במרוץ לשחקן המשתפר של העונה, ואת לאורי מרקאנן על מקום באולסטאר". 

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

במבט רחב יותר, ב-4 המשחקים האחרונים אבדיה עומד על ממוצע של 27 נקודות, נתון שממחיש עד כמה הוא הפך לדמות מרכזית. ספליטר התייחס גם לכך לאחר הזכייה בתואר שחקן השבוע ואמר: "אני שמח בשבילו, הוא עובד קשה מאוד, לומד לנהל משחק כפוינט גארד, נלחם על ריבאונדים בהגנה, וזה מגיע לו".

