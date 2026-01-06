במכבי ת"א דרוכים: מגיעים כאנדרדוג מובהק

מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי, 21:30) בפלאו בלאוגרנה במסגרת המחזור ה-20 של היורוליג אצל ברצלונה של צ'אבי פסקואל, שרוצה בעצמה לחזור למסלול הניצחונות. "במשחק הקודם נגדם לא היינו תחרותיים. הפסדנו בצורה מאוד כואבת", אמרו בסביבת הקבוצה, שהגיעה אתמול לברצלונה לאחר הניצחון על הפועל העמק ביום ראשון. ערב המשחק, הקטלונים מדורגים במקום השישי בטבלה עם מאזן של 12 ניצחונות אל מול שבעה הפסדים.

אם היו משיגים ניצחון במחזור הקודם, חניכיו של קטש היו מחזיקים במאזן זהה לזה של מקומות 11-13 בהם נמצאות וירטוס בולוניה, מילאנו ודובאי, אך כאמור, הגיע הפסד לבאיירן מינכן ובמכבי יודעים: "אנחנו מגיעים כאנדרדוגים מובהקים למשחק הזה וצריכים להילחם ולשחק את הכדורסל שלנו ששיחקנו בחודש האחרון".

במועדון מדברים על לתקן את הרושם כחלק מתהליך הגדילה של הקבוצה. יחד עם זאת, המשימה מולה עודד קטש וחניכיו ניצבים היא בדרגת קושי גבוהה. למרות התוצאות שלה בשני מחזורי היורוליג האחרונים, ברצלונה מגיעה למחזור הנוכחי לאחר ניצחון חוץ מרשים על ריאל מדריד במחזור הליגה האחרון.

עודד קטש (IMAGO)

"נצטרך לעשות עובדה הרבה יותר טובה מזו שעשינו במשחק הקודם. אי אפשר לומר שאנחנו באים לגנוב משחק, כי צריכים לבוא צנועים ועם הגנה ורוח לחימה טובה יותר מהמשחק הקודם ולהתקדם משם", אמרו במכבי. הדרך לשם אגב עוברת דרך הגנה אגרסיבית יותר כפי שמציינים בסביבת הקבוצה, שם מסמנים את מובילי הכדור של היריבה.

הצהובים מספרים על שיפור במצבם של החולים והפצועים, אך החלטה בנוגע אליהם תתקבל לאחר תתקבל בהמשך היום. ברצלונה מבחינתה תחסר את וויל קלייברן וחואן נונייז, כשיאן וסלי ודאריו בריזואלה נמצאים בספק למשחק. הצהובים רוצים לחזור למסלול הניצחונות, כאשר בחמישי יפגשו את ריאל מדריד ובראשון יארחו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל, שיהיה גם האחרון של מכבי תל אביב בסיבוב הראשון של הזירה המקומית.

רומן סורקין אמר לקראת המשחק: “הצוות הכין אותנו לקראת המשחק הזה. יש להם גארדים מאוד מסוכנים, קבוצה מאוד מוכשרת עם מאמן חדש. אנחנו צריכים לשים דגש יותר על הגארדים היוצרים שלהם ולעצור את משחק ההתקפה שלהם. לבוא מוכנים, אנחנו קבוצה שונה מהמשחק באוקטובר ואנחנו צריכים להראות את זה את התהליך שעברנו ולשחק יותר טוב מהמשחק הקודם".