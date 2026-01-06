מעולם אחר: 33 נק' לדני אבדיה, פורטלנד הביסה

דני אבדיה נבחר אתמול לשחקן השבוע במערב ב-NBA, והבוקר (שלישי) הצדיק לחלוטין את הבחירה. הישראלי סיפק עוד הופעה אדירה, הוביל את פורטלנד לניצחון שלישי ברציפות, הפעם 117:137 על יוטה בבית, ופשוט עשה כמעט ככל העולה על רוחו.

הישראלי קלע 23 נקודות במחצית הראשונה ואפילו זכה למעט מנוחה כשהשלים 29 דקות בלבד, אבל זה לגמרי הספיק עבורו בשביל אחת מההופעות הכי טובות העונה, כאשר קלע 33 נקודות והוסיף שמונה ריבאונדים ותשעה אסיסטים – עוד פעם פלרטט עוד טריפל דאבל.

אבדיה היה דומיננטי בכל אספקט, קבע את הטון כבר מהפתיחה והוביל התקפה שצלפה היטב מחוץ לקשת, וזאת מבלי ששיחק דקה ברבע הרביעי. מעבר למספרים המרשימים, המפגש הזה הדגיש את מעמדו של אבדיה כאחד המועמדים הבולטים לתואר השחקן המשתפר של העונה.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה גם נמצא בתמונה למאבק על מקום אחרון באולסטאר המערב, והעימות הזה חיזק את מועמדותו. מנגד, יוטה קיבלה 22 נקודות מלאורי מרקאנן ו-21 מיוסוף נורקיץ’, אך לא הצליחה להתמודד עם הקצב והאינטנסיביות שהכתיב הישראלי, כששיידון שארפ סיים מצידו עם 29 נקודות. תרומה מאוזנת של השניים, לצד דומיננטיות התקפית קבוצתית, הכריעה את המשחק כבר במחצית הראשונה.

היתרון של פורטלנד נבנה בעיקר מחוץ לקשת. הבלייזרס זרקו 48 שלשות לעומת 31 בלבד של יוטה, עם אחוזים דומים, פער שבפועל יצר משחק חד צדדי. כבר בהפסקה הוליכה פורטלנד 57:78, כשאבדיה עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, שארפ עם 17 נקודות ו-5 אסיסטים, ודונובן קלינגן רושם דאבל דאבל מוקדם של 10 נקודות ו-10 ריבאונדים.

דני אבדיה (רויטרס)

גם מאבק האיבודים נטה קלות לטובת פורטלנד, מגמה שמתחילה לחזור על עצמה. כעת, הבלייזרס ימשיכו לרצף משחקי הבית, כשביום רביעי יפתחו סדרה כפולה מול יוסטון.

המשחק שימש גם תזכורת רחבה יותר לערך של שחקנים מוכחים בליגה. אבדיה, בחירת לוטרי לשעבר, עבר דרך ארוכה מאז ימיו הראשונים בוושינגטון והפך בינתיים לשחקן ברמת אולסטאר. עבור קבוצות שנמצאות בתהליך בנייה מחדש, כמו יוטה, ההופעה הזו ממחישה עד כמה מסוכן להמר על בחירות דראפט עתידיות במקום לשמר כוכבים שכבר הוכיחו את עצמם על הפרקט.