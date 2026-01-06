אוקלהומה הובסה בביתה, שלשת ניצחון לדוראנט

אוקלהומה (7:30) - שארלוט (23:13) 124:97

שארלוט סיפקה הפתעה גדולה מול אוקלהומה, כשהיא שולטת בקצב כבר מהפתיחה בהובלת ברנדון מילר שקלע 28 נקודות. קון קנופל הוסיף 23 נקודות, וההורנטס פתחו פער מוקדם, חזרו לשליטה ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון משמעותי, כשמילר לבדו קולע 19 נקודות במחצית הראשונה. שארלוט המשיכה ללחוץ גם לאחר ההפסקה, כולל מהלך אקרובטי של למלו בול וסל מחוץ לקשת של מילר על הבאזר של הרבע השלישי, שהעמיק עוד יותר את הפער.

בצד של הת’אנדר, שיי גילג’ס אלכסנדר הוביל עם 21 נקודות והאריך רצף אישי מרשים של משחקים עם לפחות 20 נקודות, אך התקשה באחוזים וסיים עם 7 קליעות מ-21 ניסיונות. אייג’יי מיטשל תרם 10 נקודות מהספסל ועזר להשוות זמנית ברבע הראשון, אך אוקלהומה סיטי התקשתה בהתקפה לאורך הערב, כולל החטאות רבות מהעונשין במחצית הראשונה. המשחק יצא משליטה מוקדם במחצית השנייה, ושארלוט שמרה על יתרון ברור עד הסיום.

מיילס ברידג'ס (רויטרס)

יוסטון (11:22) - פיניקס (15:21) 97:100

יוסטון רשמה ערב דרמטי בהובלת קווין דוראנט, שסיים עם 26 נקודות וקלע שלשה מכריעה 1.1 שניות לסיום. המשחק היה צמוד בדקות האחרונות, ודוראנט הכריע מול האקסית שלו אחרי חילופי הובלה רצופים. אמן תומפסון וג’בארי סמית’ ג’וניור תרמו 17 נקודות כל אחד, וסייעו לרוקטס להמשיך רצף חיובי, למרות היעדרותו של אלפרן שנגון שנפצע בקרסול וצפוי להיעדר כשבועיים.

בצד של פיניקס, דבין בוקר הוביל עם 27 נקודות והיה דומיננטי במיוחד בריצת קאמבק מאוחרת, בעוד דילון ברוקס הוסיף 15. לבוקר היו שתי הזדמנויות להפוך את התוצאה בדקות הסיום אך הזריקות מחוץ לקשת לא נכנסו, והסאנס נותרו ללא מענה לשלשה המכריעה של דוראנט. המשחק כלל גם עיכוב חריג בשל תקלה בשעונים, אך על הפרקט יוסטון שמרה על קור רוח ברגעי ההכרעה ויצאה עם ניצחון חשוב.

קווין דוראנט (רויטרס)

פילדלפיה (15:19) - דנבר (12:24) 125:124 בהארכה

דנבר הגיעה קצרה במיוחד לפילדלפיה, עם סגל מצומצם וללא שחקני חמישייה קבועים, אך קיבלה תרומה התקפית גדולה מג’יילן פיקט שסיים עם 29 נקודות ומברוס בראון שקלע 19 והיה אחראי לסל המכריע בהארכה, במהלך שהסתיים בהחלטת גולטנד על ג’ואל אמביד. פייטון ווטסון הוסיף 24 נקודות, והנאגטס סירבו לוותר למרות הרוטציה הדלה, כולל ריצת 14-0 ברבע הרביעי בהובלת פיקט והאנטר טייסון, שקלע מהלך של ארבע נקודות.

בצד של פילדלפיה, אמביד הוביל עם 32 נקודות והמשיך רצף משחקים מרשים מעל 30, בעוד טייריס מקסי תרם 28 נקודות והיה קרוב להכריע עם חדירה בשניות האחרונות, אך החטיא. וי ג’יי אדג’קומב הוסיף שלשה ודאנק חשובים, כולל הסל האחרון של הסיקסרס בהארכה, אך המארחת לא הצליחה לנצל את היתרון בדקות הסיום. למרות חזרה מפיגור ומאבק עד השנייה האחרונה, פילדלפיה נותרה עם תרומה אישית גבוהה, אך ללא הכרעה חיובית.

אמביד עם הכדור (רויטרס)

בוסטון (12:23) - שיקגו (19:17) 101:115

בוסטון שלטה במשחק מול הבולס כבר מהפתיחה, כשהיא נשענת על ערב התקפי חזק של אנפרני סיימונס שקלע 27 נקודות ועל פייטון פריצ’רד שהוסיף 21. נימיאש קייטה תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-13 ריבאונדים, והסלטיקס חנקו את שיקגו במחצית הראשונה עם הגנה אגרסיבית במיוחד, שאפשרה לה רק 33 נקודות. ג’יילן בראון הסתפק ב-14 נקודות באחוזי קליעה נמוכים, יממה אחרי משחק שיא התקפי, אך זה לא פגע בשליטה של המארחת.

שיקגו ניסתה לחזור לעניינים רק בדקות הסיום, אך התקשתה לייצר רצף התקפי יציב. מטאס בוזליס בלט עם 26 נקודות והוביל את הבולס, ששיחקו ללא ג’וש גידי הפצוע, בעוד ניקולה ווצ’ביץ’ תרם שלשה חשובה ברבע האחרון. למרות ניסיון קאמבק מאוחר, הבולס סבלו מערב קליעה חלש במיוחד, כולל החטאות רבות מחוץ לקשת, ובוסטון שמרה על יתרון בטוח בדרך לניצחון רביעי ברציפות.

בוסטון חוגגת (רויטרס)

דטרויט (9:27) - ניו יורק (13:23) 90:121

דטרויט הציגה הופעה מרשימה מול הניקס, בהובלת קייד קנינגהאם שסיים ערב גדול עם 29 נקודות ו-13 אסיסטים. זה היה המפגש הראשון בין הקבוצות מאז סדרת הפלייאוף האחרונה ביניהן, והפעם המארחת שלטה בקצב כבר מהפתיחה. קנינגהאם הוביל מחצית ראשונה חזקה עם 14 נקודות ו-7 אסיסטים, כשדטרויט נהנית מיתרון ברור בצבע ומסיימת את המחצית ביתרון דו ספרתי. ג’אבונטה גרין תרם 17 נקודות וג’יידן אייבי הוסיף 16, בדרך לדומיננטיות גם בריבאונד.

במחצית השנייה הפער הלך וגדל עם ריצה ממושכת של דטרויט, בה קנינגהאם קלע 15 נקודות נוספות וגם יצר מצבים לחבריו. הניקס התקשו להיכנס לקצב, החטיאו את רוב הזריקות בדקות הראשונות של המחצית ונשארו מאחור בעיקר בגלל חוסר יציבות התקפית. ג’יילן ברונסון בלט אצל ניו יורק עם 25 נקודות, מיילס מקברייד הוסיף 17, בעוד מיקל ברידג’ס הגיע ל-10 נקודות, אך מעבר לכך התרומה ההתקפית של האורחים הייתה מוגבלת.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

טורונטו (15:22) - אטלנטה (21:17) 100:118

טורונטו המשיכה במומנטום החיובי מול אטלנטה, כשהרוקי קולין מארי בויז בלט עם 17 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, במקומו של יאקוב פולטל הפצוע בגב. סקוטי בארנס היה קרוב לטריפל דאבל וסיים עם 18 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, כשגם ברנדון אינגרם תרם 19 נקודות ו-9 ריבאונדים. בסך הכול שבעה שחקנים של הראפטורס קלעו בספרות כפולות, והקבוצה שלטה בעיקר בצבע עם יתרון ברור בנקודות מהאזור הפנימי.

בצד של ההוקס, ג’יילן ג’ונסון רשם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-14 ריבאונדים, ואונייקה אוקונגוו הוסיף 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך זה לא הספיק מול ההגנה והיעילות של טורונטו. קריסטאפס פורזינגיס חזר לסגל ועלה מהספסל עם 9 נקודות ב-20 דקות, בעוד טריי יאנג נעדר משחק נוסף בשל חבלה בירך. אטלנטה התקשתה במיוחד בקליעה, הן מהשדה והן מחוץ לקשת, וטורונטו ניצלה זאת כדי לשלוט בקצב ובמאבקי הצבע לאורך הערב.