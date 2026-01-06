יום שלישי, 06.01.2026 שעה 07:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"אם עיסאת היה מורחק, היינו מנצחים או תיקו"

יואב כץ התייחס להפסד הפועל חיפה בדרבי: "ברגע שיש כל כך הרבה תלונות על ה-VAR כנראה שאנשים צודקים". גל אראל: "דווקא מהמשחק הזה נצמח כקבוצה"

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

בהפועל חיפה לא הסתירו את הכעס על תצוגת השיפוט אתמול (שני) בדרבי ועל החלטות ה-VAR שהגיעו לשיאן כאשר ליסב עיסאת הורחק בטענה להכשלה על ג'בון איסט, החלטה שבוטלה בהמלצת ה-VAR שהותירה את הקבוצה בחיסרון מספרי אחרי הרחקתו של סאנה גומז במחצית הראשונה עד סיום הדרבי.

הבעלים יואב כץ אמר: "היה ברור שהיה כרטיס אדום שבמכבי חיפה היו צריכים לספוג. כולם דיברו על דחיפה, אבל זו הייתה גם דריכה ברורה על הרגל של איסט. גם מול סכנין ב-VAR הייתה החלטה פוליטית נגדנו. ברגע שיש כל כך הרבה תלונות על ה-VAR כנראה שאנשים צודקים. עד להרחקה היינו טובים ממכבי חיפה. קיבלנו את השער אחרי תוספת של 11 דקות בסוף המחצית הראשונה במקום רק 7, ובסיום המשחק הוסיפו רק 4 דקות".

הקשר אופק ביטון הוסיף: “הייתה חצי שעה טובה, אחר כך חטפנו גול והאנרגיות ירדו. במחצית השנייה רצינו לשמור על הכבוד שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הקרוב מול הפועל ת"א. אנחנו אחרי שני הפסדים לא פשוטים. ביום שבת נבוא לשחק את הכדורגל שלנו, גם אם אין כדורגל צריך להביא מהלב והנשמה, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה. הפועל חיפה לא צריכה להיות קרובה לקו האדום".

אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)

גל אראל הכין את קבוצתו היטב לדרבי, ולפחות עד ההרחקה של סאנה גומז הקבוצה שלו לא נפלה ממכבי חיפה. המאמן העדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה: "קשה לי להפסיד, בטח דרבי, אבל אני גאה בשחקנים שלי כמו שלא הייתי גאה כך כל העונה. זה לא פשוט להיות בסיטואציה כזו שאתה מרגיש שהכל נגדך ולרדת למחצית אחרי גול. דווקא מהמשחק הזה אנחנו נצמח כקבוצה. היה לי חשוב לא לספוג במחצית השנייה, זה לא קל ואני שמח שזה קרה, ואני לוקח לא מעט נקודות אור מהמשחק".

