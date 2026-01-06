מאירועי הדרבי: אוהד נעצר, קנסות והרחקות

הדרבי של חיפה התקיים אמש (שני) כאשר מכבי חיפה אירחה את הפועל חיפה למשחק חם באצטדיון סמי עופר, בסיומו יצאו הירוקים עם שלוש הנקודות בזכות 0:2. כמו כמעט בכל משחק חם בליגה, גם אמש משטרת ישראל מחוז חוף פעלה בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון הקהל.

במהלך המשחק נעצר אוהד שאיים על איש אבטחה והועבר לחקירה שבסיומה נכלא. בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בנוסף, נרשמו שמונה דו”חות מנהליים בסך עשרות אלפי שקלים לאוהדים שהפרו תנאי הרחקה ולא התייצבו כנדרש בתחנת המשטרה, לאוהד נוסף שהשליך חפץ לעבר כר הדשא ולאוהד נוסף שהגיע עם חפץ אסור למגרש. מהמשטרה נמסר: “המשטרה תפעל באפס סובלנות לאלימות במגרשי הספורט, בהתאם לחוק אלימות בספורט ותמצה את הדין עם מפרי החוק”.