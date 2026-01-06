אופרה אחרת: ברצלונה החדשה מחכה למכבי ת"א

הסיבוב השני של העונה הסדירה ביורוליג ייצא היום (שלישי) לדרך, כאשר כפי שהיה בפתיחת העונה בסיבוב הראשון, גם הפעם הוא יתחיל עם שבוע משחקים כפול, ועבור מכבי תל אביב יהיה זה בסימן ספרדי. מול ברצלונה במפגש הקודם היא לא באמת הגיעה, את ריאל מדריד, אותה תפגוש ביום חמישי, היא ניצחה עם סל ענק של תמיר בלאט על הבאזר. כאמור, המפגש הקודם מול הקטלונים היה בסימן חגיגה ספרדית בסופו של דבר, והערב הבלאוגרנה היא כבר לא של ג’ואן פנארויה, כי אם של צ’אבי פסקואל, וזו כבר אופרה אחרת.

הנבחר, המאמן של ברצלונה הוא כמובן פסקואל, הבן האובד שחזר. כזכור, בשנים האחרונות חצי מאירופה רדפה אחרי המאמן, שהיה נעול בחוזה בזניט סט פטרסבורג והחזרה הביתה, עבור מי שגם נחשב לאוהד בארסה מושבע, רק העצימה אולי את האתוס סביבו. הבכורה המחודשת שלו על הקווים של הבלאוגרנה ביורוליג, הייתה במחזור ה-12 מול אנאדולו אפס, אותו משחק הסתיים בהפסד בנקודה.

שינויים בסגל לא בדיוק היו מהרגע שחזר למועדון. ברצלונה חיפשה להתחזק, אך הדברים לא הסתדרו מבחינת הפערים שהיו לפעמים בין השחקנים שרצו, לבין הדרישות שלהם. בליגה הבכירה של אירופה, המאזן עם פסקואל על הקווים עומד על חמישה ניצחונות אל מול שלושה הפסדים. הניצחונות הגיעו ברצף, בשני המשחקים האחרונים ברצלונה נכנעה מול פנרבחצ’ה ואז הובסה בידי מונאקו, במחזור שסגר את הסיבוב הראשון ביורוליג מבחינתה של הקבוצה.

צ'אבי פסקואל (IMAGO)

פסקואל נחשב בעיני רבים לאחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, אם לא לטוב ביותר. הדרישות שלו, ספר התרגילים, ההישגים והתוצאות, בטח העונה, עם סגל שלא בנה, מרשימים. כמובן שאחת העונות הזכורות שלו הייתה עם פנאתינייקוס, אך אין ספק שברצלונה שלו היא קבוצה שמשחקים נגדה לא הכי מלבבים. ומכבי תל אביב? היא מגיעה למפגש לאחר התבוסה הכואבת לבאיירן מינכן בשבוע שעבר, ובידיעה שהחודש הקרוב קריטי במיוחד עבור חניכיו של עודד קטש בתחרות הבכירה של היבשת.

הסיבוב הראשון מבחינתם של הצהובים, הסתיים במאזן של שמונה ניצחונות אל מול 11 הפסדים והחודש הקרוב יביא עמו שמונה משחקים ביורוליג, שישה מהם בתצורה של שבועות כפולים, עם שבע יריבות מהעשירייה הראשונה. שימו לב לסדר: הערב כאמור ברצלונה בחוץ ובחמישי ריאל מדריד. שבוע הבא מכבי תל אביב תארח את ז’לגיריס קובנה ואז יגיע לו שבוע משחקים כפול נוסף מול צמד היווניות, משחק חוץ מול ולנסיה ואז עוד שבוע משחקים כפול, שכולל משחק ביתי נגד פרטיזן בלגרד ואז משחק חוץ מול הכוכב האדום בלגרד, כך שקטש וחניכיו מגיעים למבחן קצה מהמאתגרים שהיו להם.