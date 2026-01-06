יום שלישי, 06.01.2026 שעה 17:23
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

אופרה אחרת: ברצלונה החדשה מחכה למכבי ת"א

לקראת שבוע ספרדי כפול, החבורה של קטש תפתח הערב (21:30) נגד הקטלונים הנהדרים של צ'אבי פסקואל, ומצפה לה הפעם אתגר מסוג שונה. כל מה שצריך לדעת

|
צ'אבי פסקואל ושחקני ברצלונה (IMAGO)
צ'אבי פסקואל ושחקני ברצלונה (IMAGO)

הסיבוב השני של העונה הסדירה ביורוליג ייצא היום (שלישי) לדרך, כאשר כפי שהיה בפתיחת העונה בסיבוב הראשון, גם הפעם הוא יתחיל עם שבוע משחקים כפול, ועבור מכבי תל אביב יהיה זה בסימן ספרדי. מול ברצלונה במפגש הקודם היא לא באמת הגיעה, את ריאל מדריד, אותה תפגוש ביום חמישי, היא ניצחה עם סל ענק של תמיר בלאט על הבאזר. כאמור, המפגש הקודם מול הקטלונים היה בסימן חגיגה ספרדית בסופו של דבר, והערב הבלאוגרנה היא כבר לא של ג’ואן פנארויה, כי אם של צ’אבי פסקואל, וזו כבר אופרה אחרת.

הנבחר, המאמן של ברצלונה הוא כמובן פסקואל, הבן האובד שחזר. כזכור, בשנים האחרונות חצי מאירופה רדפה אחרי המאמן, שהיה נעול בחוזה בזניט סט פטרסבורג והחזרה הביתה, עבור מי שגם נחשב לאוהד בארסה מושבע, רק העצימה אולי את האתוס סביבו. הבכורה המחודשת שלו על הקווים של הבלאוגרנה ביורוליג, הייתה במחזור ה-12 מול אנאדולו אפס, אותו משחק הסתיים בהפסד בנקודה.

שינויים בסגל לא בדיוק היו מהרגע שחזר למועדון. ברצלונה חיפשה להתחזק, אך הדברים לא הסתדרו מבחינת הפערים שהיו לפעמים בין השחקנים שרצו, לבין הדרישות שלהם. בליגה הבכירה של אירופה, המאזן עם פסקואל על הקווים עומד על חמישה ניצחונות אל מול שלושה הפסדים. הניצחונות הגיעו ברצף, בשני המשחקים האחרונים ברצלונה נכנעה מול פנרבחצ’ה ואז הובסה בידי מונאקו, במחזור שסגר את הסיבוב הראשון ביורוליג מבחינתה של הקבוצה.

צצ'אבי פסקואל (IMAGO)

פסקואל נחשב בעיני רבים לאחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, אם לא לטוב ביותר. הדרישות שלו, ספר התרגילים, ההישגים והתוצאות, בטח העונה, עם סגל שלא בנה, מרשימים. כמובן שאחת העונות הזכורות שלו הייתה עם פנאתינייקוס, אך אין ספק שברצלונה שלו היא קבוצה שמשחקים נגדה לא הכי מלבבים. ומכבי תל אביב? היא מגיעה למפגש לאחר התבוסה הכואבת לבאיירן מינכן בשבוע שעבר, ובידיעה שהחודש הקרוב קריטי במיוחד עבור חניכיו של עודד קטש בתחרות הבכירה של היבשת.

הסיבוב הראשון מבחינתם של הצהובים, הסתיים במאזן של שמונה ניצחונות אל מול 11 הפסדים והחודש הקרוב יביא עמו שמונה משחקים ביורוליג, שישה מהם בתצורה של שבועות כפולים, עם שבע יריבות מהעשירייה הראשונה. שימו לב לסדר: הערב כאמור ברצלונה בחוץ ובחמישי ריאל מדריד. שבוע הבא מכבי תל אביב תארח את ז’לגיריס קובנה ואז יגיע לו שבוע משחקים כפול נוסף מול צמד היווניות, משחק חוץ מול ולנסיה ואז עוד שבוע משחקים כפול, שכולל משחק ביתי נגד פרטיזן בלגרד ואז משחק חוץ מול הכוכב האדום בלגרד, כך שקטש וחניכיו מגיעים למבחן קצה מהמאתגרים שהיו להם.

