רמת גן לא עוצרת בדרך לניצחון 14 ברציפות

המחזור ה-14 של ליגת אתנה נשים בכדורסל התקיים הערב (שני) כשמכבי עירוני רמת גן גברה 69:79 על מכבי כרמיאל, הפועל באר שבע/ דימונה הפסידה בביתה 73:64 למכבי חיפה, בנות פתח תקווה ניצחה 54:62 את הפועל ראשון לציון, אליצור חולון נכנעה 78:77 להפועל ירושלים. בנוסף משחק השלמה מהחזור החמישי התקיים בו אליצור רמלה גברה 62:84 על מכבי אשדוד.

מכבי כרמיאל – מכבי עירוני רמת גן 79:69

במחצית המארחת הובילה בשתי נקודות (35:37). המחצית השנייה הייתה בדומיננטיות של האורחת שניצחה בשני הרבעים ב-14 נקודות. שיר תירוש, שהממוצע שלה עומד על 13 נקודות, התעלתה וקלעה 22 נקודות. רמת גן בהובלה מרשימה ומשכנעת בראש הליגה. אחרי הזכייה בגביע ווינר ביום חמישי, ממשיכה החבורה של עדני דגן לנצח בכל התמודדות וזהו הניצחון 14 ברציפות של הקבוצה.

קלעו לכרמיאל: אריאל הירן 30 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 אסיסטים, ניצן עמאר 20, סופיה גומז 10, 12 ריב’, אלישיה ג׳נקינס 4, 12 ריב’, יעל טוויטו 4 נקודות, אופיר לביא 1 נק’.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס 22 נקודות 7 ריבאונדים, שיר תירוש 22, גילי אייזנר 9, אימארי תומס 7 ואליס חתוקאי 7 כ״א, פאולה וטיאה גרוסיץ׳ 6 כ”א נקודות.

הפועל ב”ש/דימונה – מכבי חיפה 73:64

האורחת עם 32 נקודות בצבע ו-22 נקודות מאיבודים, לעומת 20 נק’ בצבע ו-11 בלבד מאיבודים אצל המפסידה.

קלעו לבאר שבע דימונה: קריסטל ברדפורד 16 נקודות, 9 ריבאונדים,שדא כנעאן 13, ניקה באריץ 9, טטיאנה יורקביצ’וס 7 ו-23 ריבאונדים, גלי קונטס 7, אבינה ווסטברוק 5, אופק טלקר 5 ומאי בייקו 2 נקודות.

קלעו למכבי חיפה: לאשה טיאן פטרי 23 נקודות, 7 ריבאונדים, שאיין סלרס 17 נקודות 7 ריבאונדים, נור כיוף 16 נקודות, 8 ריב’, 6 אסיסטים, בטי מונונגה 12, 10 ריבאונדים ואמליה רמביסווסקה עם 5 נקודות.

בנות פתח תקווה – הפועל ראשל”צ 54:62

קשה לנצח כאשר ראשון לציון עם 13% בלבד ל-3, שלוש קליעות מתוך 22 זריקות ועדן ציפל ללא נקודות ב-38 נקודות. מנגד, פתח תקווה הצליחה לעצור את ראשון ברבע הראשון והשלישי על 10 נקודות בלבד.

קלעו לבנות פתח תקווה: ספרקל טיילור 15 נקודות, אופיר קסטן רז 11, בויאנה קובסביץ 11, 10 ריבאונדים, 6 אסיסטים, מאי דיין 8, דניאל אדאמס 6, 8 ריב’, ונועה וואשדי 6, מליסה דיווקנה 3 וג׳ניפר פליישר 2 נקודות.

קלעו להפועל ראשון לציון: מורגן בייטי 17 נקודות 9 ריבאונדים, דייזי - ריי יאנג 11 18 ריב’, יערה יצחקי 9 , אנסטסיה בולדירבה 8, סנז’נה בוגיצ’ביץ’ 7, רותם שטיקלרו 2.

אליצור חולון – הפועל לב ירושלים 78:77

מפגש דרמטי במיוחד הסתיים בניצחון חוץ חשוב של ירושלים, אחרי רבע שלישי מצוין שבו האורחות ברחו עם 7:21 ששינה את המומנטום. המשחק הוכרע ממש בשניות הסיום, כשסוואנה ווילקינסון, המצטיינת של ירושלים, עמדה בלחץ וקלעה שתי זריקות עונשין שלוש שניות לסיום כדי להבטיח ניצחון יקר.

קלעו לאליצור חולון: שקיילה ג’וזף 18 נקודות ו־11 ריבאונדים, אליסה בארון 16 נקודות ו־6 אסיסטים, שיי קלי 15 נקודות ו־9 ריבאונדים, ליה בראון 15 נקודות, מעיין כהן 10 נקודות, איילה אורן 3 נקודות.

קלעו להפועל ירושלים: סוואנה ווילקינסון 25 נקודות ו־10 ריבאונדים, ליטלטון 24 נקודות ו־6 ריבאונדים, אניה פוקס־רובטין 11 נקודות ו־9 ריבאונדים, זיומארה מוריסון 8 נקודות ו־9 ריבאונדים, נטע מישר 4 נקודות, הדר מור יוסף 3 נקודות, ג’וי אוסיגוואי 3 נקודות.

אליצור רמלה – מכבי בנות אשדוד 62:84

אליצור רמלה שלטה במשחק לכל אורכו והשיגה ניצחון מרשים על האלופה, כשהיא מכתיבה קצב גבוה ומנצלת היטב את הסגל הקצר של אשדוד. כבר במחצית הוליכה רמלה 34:46, וברבע הרביעי פתחה פער משמעותי עם ריצה של 10:22 שסגרה את הסיפור.

רמלה שלטה בצבע עם יתרון ברור בריבאונדים (37:57) וגם שיתפה פעולה בצורה עדיפה עם 24 אסיסטים לעומת 17 בלבד של אשדוד. עבור אשדוד היה זה הפסד חמישי העונה, בעוד רמלה של טל נתן ממשיכה במומנטום חיובי עם ניצחון שישי בשבעת משחקי הליגה האחרונים. הקהל הרמלאי דחף את הקבוצה לאורך כל המשחק ותרם לאווירה נהדרת באולם.

שמחה ברמלה (עודד קרני)

מאמן רמלה, טל נתן, סיכם: ״הבנות הגיעו מוכנות ונחושות. כל משחק בליגה הזו מורכב, והן היו ממושמעות. מגיע להן כל הקרדיט. היינו תחת לחץ בתקופה האחרונה ועכשיו הדברים מתחילים להתייצב. המשחק ביום חמישי מול רמת גן יהיה חשוב מאוד, נמשיך לעבוד קשה ולהגיע מוכנים. לכל משחק יש את הסיפור שלו, ואנחנו נבוא לתת הכל״.

מאמנת אשדוד, שירה העליון, אמרה: ״הגענו ברוטציה קצרה וזה השפיע. הבנות נלחמו, נעשה התאמות תוך כדי תנועה. יש עוד זמן לעונה הזו, נייצב את השורות ונצא קדימה כשהשחקניות יחזרו לכשירות״.

קלעו לרמלה: מיקיה האריגן 21 נקודות, 17 ריבאונדים, 5 אסיסטים, צ'לסי נלסון 17 נקודות, 8 ריבאונדים, עדן רוטברג 16 נקודות, 7 ריבאונדים, אראלה גבירנטס 10 נקודות, 9 ריבאונדים, 7 אסיסטים, ליאור גרזון ואלני בוסגנה 7 נקודות כ"א,

מאי רווח 4 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.

קלעו לאשדוד: קורטני ריינג' וקסניה מלשקה 18 נקודות כ"א (לריינג' 10 ריבאונדים, למלשקה 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), סטפני וואטס 10 נקודות, הדר חדד 8 נקודות, דור סער 6 נקודות, טליה סרני 2 נקודות.