עירוני קריית שמונה במגעים עם הקשר יאו אקה

במקביל לניסיון להציל את המגעים מול הקשר פרנדדו נאווה אורטגה, בעירוני קריית שמונה מחפשים גם תחליף לסאקו בנגורה, שעזיבתו ל-MLS השאירה בור גדול במרכז המגרש של המאמן שי ברדה, והערב (נשני) נודע ל-ONE לראשונה כי במועדון מנהלים מגעים עם מי שסימנו כמועמד המוביל להחליפו.

מדובר בקשר יאו אקה, אשר משחק במדי קייסריספור הטורקית, מהליגה הראשונה. השחקן בן ה-26 מסיים את חוזהו במועדון בתום העונה, כאשר העונה הוא זכה לפחות קרדיט ושותף בשלושה משחקים. קבוצתו מדורגת במקום ה-16 בטבלה המקומית.

בעברו, שיחק הגנאי במדי אקדמיה מקומית, כאשר לפני תשע עונות עבר לאירופה בפעם הראשונה וחתם בבואבישטה הפורטוגלית. לאחר מכן, נמכר לטורקים בכמעט מיליון אירו, אך בעיקר בילה בהשאלות.

בין השאר, שיחק בארזומורספור וקאצ'יורנגוצ'ו, אך בארבע העונות האחרונות, השתייך לסגל קבוצתו הנוכחית וכעת הוא מתקרב לקריה, שמשוועת לחיזוק לאחר עזיבתו של הקשר הגינאי.