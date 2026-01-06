הפועל פתח תקווה הציעה חוזה חדש לאיתי רוטמן

פתיחת העונה הטובה של הפועל פ”ת מביאה גם לשביעות רצון גדולה בקרב הצוות המקצועי מלא מעט שחקנים. אחרי ההצעה שהוגשה לרועי דוד להמשיך את ההתקשרות, ל-ONE נודע כי במועדון פתחו במגעים עם הבלם איתי רוטמן להארכת חוזהו.

רוטמן משחק במועדון זו העונה השנייה, כאשר בקיץ מומשה עליו האופציה גם לעונה בליגת העל. לאחר פתיחת העונה הטובה שלו, שכללה גם שני שערים, במועדון רוצים להחתימו על חוזה חדש ומגעים בנושא החלו לאחרונה מול סוכנו גלעד קצב.

בינתיים, הקבוצה תמשיך הבוקר את ההכנות לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. בעוד תומר אלטמן עדיין לא אמור לשוב לסגל, יונתן כהן, שמחלים מהבצקת בשריר האחורי, אמור לחזור לאימונים מלאים הבוקר או לכל המאוחר מחר, כאשר קיימת אופטימיות שיהיה בסגל.

יונתן כהן (שחר גרוס)

בנוגע לג'וסלין טאבי, שעסקת מעברו לסלטיק קרובה לסיכום, המלאבסים אמורים לקבל סכום הקרוב ל-900 אלף שקלים. למרות הדיווחים על כך שנציגים של סלטיק כבר נמצאים בישראל, בסביבתו סיפרו כי נותרו כמה פרטים קטנים לסגירת העסקה.

ההערכה היא שדווקא טאבי וסוכנו סתיו חכמון, הם אלו שימריאו לסקוטלנד בימים הקרובים, כאשר אז תיחתם העסקה באופן רשמי כאשר לפי שעה, בסביבת המו"מ לא רואים סיבה לנפילתו. מלכתחילה, למרות מספר הצעות, הרצון היה לסכם מול הסקוטים.