גלסנר המועמד המוביל ליונייטד, לצ'אבי יש סיכוי?

החיפוש אחר מחליפו של רובן אמורים על ספסל מנצ’סטר יונייטד רק החל. המאמן בן ה-41 הוא כבר היסטוריה באולד טראפורד, לאחר שהשדים האדומים הודיעו “בלב כבד” על פיטוריו של הפורטוגלי אחרי פחות משנה וחצי בתפקיד. מי שימלא את מקומו באופן זמני הוא דארן פלטשר. מאמן קבוצת עד גיל 18 יעמוד על הקווים במשחק החוץ מול ברנלי בטורף מור, אך ייתכן שתקופתו על ספסל יונייטד תהיה קצרה מאוד.

ברשימה רחבה שפורסמה ב’טלגרף’, הכוללת לפי סדר עדיפות את אנצו מארסקה, גארת’ סאות’גייט, מרקו סילבה, מייקל קאריק, רוברטו דה זרבי, קירן מקנה, יוליאן נגלסמן, מאוריסיו פוצ’טינו, אדי האו ותומאס טוכל, מי שמוביל את הרשימה הוא אוליבר גלסנר. “מאמן קריסטל פאלאס הוא המועמד המוביל”, מדווח העיתון הבריטי. תחת הדרכתו, האיגלס זכו בגביע האנגלי ובמגן הקהילה. עם זאת, הוא רחוק מלהיות המועמד היחיד.

לפי ‘אס’, גם צ’אבי נמצא בין האפשרויות שנבחנות על ידי מנצ’סטר יונייטד. זו אינה הפעם הראשונה שמאמן ברצלונה לשעבר, שנמצא ללא קבוצה מאז פוטר מהמועדון הקטלוני במאי 2024, נקשר לתפקיד באולד טראפורד ולפרמייר ליג. ניסיונו כמאמן כולל את אל סאד וברצלונה בלבד, שם הדריך 96 ו-143 משחקים בהתאמה. בעונת 2022/23 זכה באליפות ספרד עם ברצלונה.

צ'אבי (רויטרס)

מאז עזיבתו של סר אלכס פרגוסון את מנצ’סטר יונייטד ב-2013, הפך המועדון למעין מטחנת מאמנים. צלו של הסקוטי עדיין מרחף מעל אולד טראפורד. אחריו הגיעו דייויד מויס, ריאן גיגס כמאמן זמני, לואי ואן חאל, ז’וזה מוריניו, אולה גונאר סולשיאר, מייקל קאריק כמאמן זמני, ראלף רנגניק, אריק טן האח, רוד ואן ניסטלרוי כמאמן זמני, ורובן אמורים, אך איש מהם לא הצליח למלא את החלל. פיטוריו של המאמן הפורטוגלי הם מכה נוספת להנהלת השדים האדומים, וכעת הכדור שוב נמצא בידיים שלה.