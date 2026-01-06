"כמו להיות תאום או להיוולד ב-29 בפברואר"

הניתוח של “נס לה פבריקה” מול בטיס, משחק שבו כל השערים נכבשו על ידי שחקני בית לראשונה מזה 24 שנים בריאל מדריד, רק מעמיק את תחושת ההשתאות כשמבינים עד כמה מדובר באירוע חריג. בעונה שעברה, בליגה הראשונה, נכבשו רק 12 שלושערים, ובריאל מדריד זה לא קרה על ידי שחקן בית מאז ראול ב-2009.

קשה לומר מה היה מוזר יותר: שגונסאלו כבש שלושה שערים, שאסנסיו כבש את שערו הראשון בריאל מדריד, או שפראן גארסיה מצא את הרשת. לפי נתוני Betfair, רק 0.068% מהמהמרים האמינו שהחלוץ יכבוש שלושער, 68 מתוך כל 100 אלף איש. רק הימור אחד נרשם על שער של אסנסיו, ואף אחד לא הימר שפראן גארסיה יכבוש.

מבחינה סטטיסטית, המדגם שנבדק בספרד מציג טווח טעות של קרוב ל-1%. במילים אחרות, 99.93% מהאוהדים סברו שזה בלתי אפשרי. מעבר להסתברות האמיתית של האירוע, עצם האפשרות שגונסאלו יכבוש שלושער הוצבה בעיני הציבור ברמה כה נמוכה, עד שהושוותה להסתברות להיוולד ב-29 בפברואר.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

“אותו טווח הסתברות הושווה גם למצבים כמו להיות בעל אח תאום, שבאירופה מהווים בין 3% ל-4% מהלידות, להיות עיוור צבעים, שיעור דומה בקרב גברים בספרד ובאירופה, או להתרחשות של רעידת אדמה משמעותית בעיר מדריד, שההסתברות לה בפרק זמן של 50 שנים מוערכת בין 2% ל-4%”, נכתב ב’מארקה’.

ואם שלושער של גונסאלו נראה כמעט דמיוני, הרי ששער של אסנסיו או פראן גארסיה היה בלתי מתקבל על הדעת עוד יותר. במקרה של אסנסיו, משתמש אחד בלבד ב-Betfair העלה אפשרות כזו. במקרה של פראן גארסיה, לא היה אפילו הימור אחד. הימור משולב על שלושתם היה מניב למנצח סכום של מיליונים.