יום שלישי, 06.01.2026 שעה 09:07
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

גרנאצ'ו 'אהב' את פיטורי רובן אמורים מיונייטד

אחרי העימותים הרבים בין השניים בתקופה המשותפת באולד טראפורד, הארגנטינאי שכיום בצ'לסי סגר חשבון עם המאמן שבגללו הוא כבר לא נמצא בשדים האדומים

|
גרנאצ'ו ואמורים (IMAGO)
גרנאצ'ו ואמורים (IMAGO)

אלחנדרו גרנאצ'ו שמח מפיטוריו של רובן אמורים מתפקיד מאמן מנצ’סטר יונייטד. הוא שמח על כך באינסטגרם, שם הגיב בלייק על הפוסט של פבריציו רומאנו שדיווח על פיטורי המאמן הפורטוגלי, והוא שמח גם מחוץ לרשתות החברתיות, שם הוא רואה במהלך סוג של נקמה אישית אחרי מערכת יחסים מקצועית ואישית רעה במיוחד בין השניים באולד טראפורד.

הלייק של גרנאצ'ו באינסטגרם, כיום שחקן צ’לסי, הגיע על רקע חודשים ארוכים של מתיחות, דם רע ודברים קשים, גם מאחורי הקלעים וגם בפומבי, שספג מהמאמן הפורטוגלי בתקופתו האחרונה ביונייטד. לא סוד שאמורים דחף את החלוץ החוצה מהמועדון, לאותה דלת יציאה שהוא עצמו נאלץ כעת לעבור דרכה.

הסיוט של גרנאצ'ו תחת אמורים כלל לא מעט עימותים. “עדיף שתתפלל שתמצא מועדון שיסכים להחתים אותך”, היה אחד המשפטים שנאמרו לו בחדר ההלבשה באולד טראפורד ודלפו לתקשורת. לכך נוספו גם התקפות פומביות, כמו במסיבת העיתונאים לאחר הניצחון על אתלטיק בילבאו בליגה האירופית: “מי החמיץ מצב ודאי במחצית הראשונה של חצי הגמר? גרנאצ'ו”.

אלחנדרו גרנאצאלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

בחודש האחרון של העונה, גרנאצ'ו כמעט ונעלם מהרכבים. הוא שיחק בסך הכל 312 דקות, פתח בשלושה משחקים, עלה מהספסל בשלושה נוספים, כולל גמר הליגה האירופית, ואף נותר מחוץ לסגל במשחק הסיום של העונה מול אסטון וילה.

באחד העימותים האחרונים בין השניים בחדר ההלבשה, אמורים התפרץ לעברו ואמר: “אתה לעולם לא תשחק שוב במועדון הזה כל עוד אני כאן, אז לטובתך אל תלחץ יותר ותמצא מקום שבו רוצים אותך, כי לא המועדון ולא אני רוצים אותך כאן”. ההדלפה האחרונה הזו לתקשורת האנגלית הבהירה לגרנאצ'ו באופן חד וברור שעליו לעזוב מועדון שבו, נכון להיום, ה’תליין’ שלו כבר אינו מחזיק בכוח.

