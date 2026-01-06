גרנאצ'ו 'אהב' את פיטורי רובן אמורים מיונייטד

אלחנדרו גרנאצ'ו שמח מפיטוריו של רובן אמורים מתפקיד מאמן מנצ’סטר יונייטד. הוא שמח על כך באינסטגרם, שם הגיב בלייק על הפוסט של פבריציו רומאנו שדיווח על פיטורי המאמן הפורטוגלי, והוא שמח גם מחוץ לרשתות החברתיות, שם הוא רואה במהלך סוג של נקמה אישית אחרי מערכת יחסים מקצועית ואישית רעה במיוחד בין השניים באולד טראפורד.

הלייק של גרנאצ'ו באינסטגרם, כיום שחקן צ’לסי, הגיע על רקע חודשים ארוכים של מתיחות, דם רע ודברים קשים, גם מאחורי הקלעים וגם בפומבי, שספג מהמאמן הפורטוגלי בתקופתו האחרונה ביונייטד. לא סוד שאמורים דחף את החלוץ החוצה מהמועדון, לאותה דלת יציאה שהוא עצמו נאלץ כעת לעבור דרכה.

הסיוט של גרנאצ'ו תחת אמורים כלל לא מעט עימותים. “עדיף שתתפלל שתמצא מועדון שיסכים להחתים אותך”, היה אחד המשפטים שנאמרו לו בחדר ההלבשה באולד טראפורד ודלפו לתקשורת. לכך נוספו גם התקפות פומביות, כמו במסיבת העיתונאים לאחר הניצחון על אתלטיק בילבאו בליגה האירופית: “מי החמיץ מצב ודאי במחצית הראשונה של חצי הגמר? גרנאצ'ו”.

אלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

בחודש האחרון של העונה, גרנאצ'ו כמעט ונעלם מהרכבים. הוא שיחק בסך הכל 312 דקות, פתח בשלושה משחקים, עלה מהספסל בשלושה נוספים, כולל גמר הליגה האירופית, ואף נותר מחוץ לסגל במשחק הסיום של העונה מול אסטון וילה.

באחד העימותים האחרונים בין השניים בחדר ההלבשה, אמורים התפרץ לעברו ואמר: “אתה לעולם לא תשחק שוב במועדון הזה כל עוד אני כאן, אז לטובתך אל תלחץ יותר ותמצא מקום שבו רוצים אותך, כי לא המועדון ולא אני רוצים אותך כאן”. ההדלפה האחרונה הזו לתקשורת האנגלית הבהירה לגרנאצ'ו באופן חד וברור שעליו לעזוב מועדון שבו, נכון להיום, ה’תליין’ שלו כבר אינו מחזיק בכוח.