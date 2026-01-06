"תלחץ, לעזאזל": הזעם של אלונסו כלפי ויניסיוס

הניצחון הסוחף 1:5 של ריאל מדריד על ריאל בטיס בברנבאו הפך, למרות התוצאה הגבוהה, לערב שמרכז הדיון בו היה דווקא ויניסיוס ג’וניור. הברזילאי שוב עמד במוקד, לא בגלל שער או מהלך מבריק, אלא בשל רגע אחד שתפס את תשומת הלב של כולם והמחיש היטב את מערכת היחסים החדשה בינו לבין צ’אבי אלונסו.

בדקה ה-67, כשהמשחק כבר נטה בבירור לטובת ריאל והתוצאה עמדה על 1:3, מצלמות הטלוויזיה קלטו את אלונסו צועק לעבר ויניסיוס בקול רם וחד: “אל תעצור, לעזאזל, תלחץ! קדימה, תלחץ!”. המאמן דרש מהכוכב שלו מחויבות גדולה יותר בלחץ על שחקני בטיס, והביע חוסר שביעות רצון מהאופן שבו הברזילאי התנהל ללא כדור. זה היה רגע חריג בעוצמתו, כזה שלא משאיר מקום לפרשנות.

הנזיפה לא הגיעה משום מקום. למרות משחק התקפי לא רע, ויניסיוס היה מעורב במהלך שהוביל לשער היחיד של בטיס, לאחר שלא הפגין מספיק אינטנסיביות במאבק. זו בדיוק הנקודה שאלונסו מנסה להחדיר מאז הגעתו: גם שחקנים התקפיים, גם כוכבים, מחויבים לעבוד בלי כדור. מבחינתו, איכות אישית אינה פוטרת מאחריות טקטית.

כמו כן, לאחר שספג שריקות בוז מחלק מיציעי הברנבאו ועימות עם מרק בארטרה, שהגביר עוד יותר את העצבנות שלו, ויניסיוס התלונן במרירות בפני מאמנו. התחושה של הברזילאי הייתה שחבריו לקבוצה לא מוסרים לו את הכדור כפי שהוא מצפה. בפנייה שלו אל עבר הקווים, ולפי קריאת שפתיים שבוצעה בספרד, ויניסיוס אף הצביע באופן מפורש על גונסאלו: "זה בלתי אפשרי, חייבים למסור את הכדור. כולם כאן רוצים לכדרר ואז שורקים לי בוז. תגיד לגונסאלו שהוא צריך למסור פעם אחת. לא תמיד, אבל לפחות פעם אחת".

כעשר דקות לאחר אותה צעקה מהספסל, אלונסו קיבל החלטה והחליף את ויניסיוס. החילוף עבר בצורה רגועה, ללא עימות גלוי, ואף לווה בלחיצת יד בין השניים, אך המסר כבר הועבר. גם ערב שבו הקבוצה מנצחת בקלות אינו מעניק חסינות, והסטנדרט נשאר זהה לכולם.

צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס ירד מהמגרש והלך ישירות לחדר ההלבשה עם שריקת הסיום, מבלי להצטרף לחגיגות הממושכות על הדשא. ייתכן שזה היה תסכול, ייתכן אכזבה, אך כך או כך, הסיפור של הערב לא היה השלישייה של גונסאלו או התוצאה, אלא הדרישה הברורה של אלונסו מהכוכב שלו. זו לא הייתה רק צעקה רגעית, אלא הצהרה על הדרך: בריאל מדריד של אלונסו, גם ויניסיוס חייב ללחוץ.