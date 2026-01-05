יום שני, 05.01.2026 שעה 23:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3505-369531דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
52%3745-367131שיקגו בולס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3221-363030אוקלהומה ת'אנדר
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3673-386831דנבר נאגטס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
60%3391-348230פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

מטורף: דני אבדיה נבחר לשחקן השבוע במערב

הפורוורד הישראלי נבחר לשחקן השבוע ב-NBA באזור המערב, אחרי שהוביל את פורטלנד לשבוע מוצלח והעמיד ממוצעים של 26.8 נק׳, 8.3 ריב׳ ו-9.8 אסיסטים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הכותרות סביב דני אבדיה ממשיכות להגיע בזו אחר זו, והערב (שני) הגיע גם חותם רשמי מה-NBA: הפורוורד הישראלי נבחר לשחקן השבוע באזור המערב. אבדיה הוביל את פורטלנד לשבוע מוצלח במיוחד עם שלושה ניצחונות מול הפסד אחד, כשהוא מציג יכולת אישית יוצאת דופן עם ממוצעים של 26.8 נקודות, 8.3 ריבאונדים ו־9.8 אסיסטים למשחק.

בין היתר סיפק הופעה גדולה מול ניו אורלינס ורשם טריפל דאבל מרשים גם נגד סן אנטוניו. במזרח נבחר טייריס מקסי לשחקן השבוע. במקביל, פרשן ESPN קווין פלטון פרסם את התחזית שלו למירוץ הפרסים האישיים בתום העונה, וציין כי אבדיה נחשב כרגע למועמד המוביל לזכייה. 

פלטון הסביר כי לדעתו הפריצה של אבדיה כבר החלה במחצית השנייה של העונה שעברה, אז העמיד ממוצעים של 23.3 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו-5.2 אסיסטים למשחק, נתונים שלטענתו לא זכו למספיק תשומת לב.

העונה, כך לדבריו, אבדיה אמנם שיפר בעיקר את ממוצעי הנקודות והאסיסטים, בין היתר בשל תפקיד מרכזי יותר כפוינט-פורוורד בעקבות פציעות בקו האחורי של פורטלנד, אך הקפיצה עצמה פחות חריגה בהשוואה לשחקנים אחרים.

