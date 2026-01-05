סלפטר ועלמיה הם האתלטים המצטיינים של 2025

לונה צ׳מטאי סלפטר ואיימרו עלמיה הם האתלטים המצטיינים של שנת 2025. הששניים הוכרזו כמצטיינים בערב הגאלה של איגוד האתלטיקה שהתקיים הערב (שני). לצידם נבחרו לנגי והריס למצטייני השנה בנוער.

באירוע שהתקיים ברמת השרון, סוכמה השנה באתלטיקה הישראלית. אתלט השנה, המרתוניסט האולימפי איימרו עלמיה מהפועל אתלטי אורן כפר סבא, זכה במהלך השנה במדליית זהב הקבוצתית וסיים במקום הרביעי במרתון באליפות אירופה בריצות כביש שהתקיימה בבריסל בחודש אפריל, ובמקום הרביעי באליפות העולם שנערכה בטוקיו בחודש ספטמבר.

אתלטית השנה, המרתוניסטית האולימפית לונה צ׳מטאי סלפטר ממכבי תל אביב, זכתה במדליית כסף קבוצתית ומדליית ארד אישית במרתון באליפות אירופה בריצות כביש.

איימרו עלמייה בקו הסיום (אילן אוחנה, דוברות עיריית טבריה) (מערכת ONE)

איימרו עלמיה אמר לאחר הזכייה: “אני שמח ונרגש מהבחירה. תודה לכל התומכים שלי לאורך השנה, המאמנים שלי, איגוד האתלטיקה, הוועד האולימפי וכמובן המשפחה היקרה שלי. עבדתי קשה בשביל לייצג את המדינה בכבוד ואמשיך לעשות זאת בכל עת. מחכה בקוצר רוח לשנה החדשה ובעיקר לתחרות המטרה של השנה, אליפות אירופה באוגוסט״.

ערב גאלה של איגוד האתלטיקה, (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

אצל הדור הצעיר, היה זה קופץ המוט טום לנגי ממכבי תל אביב, חניכו של רומן קוגן, שזכה בתואר אתלט השנה בנוער לאחר שקבע שיא נוער בקפיצה לגובה עם תוצאה של 5.30 מ׳. הוא שיפר את שיאו האישי לאורך השנה ב-70 ס”מ והשווה אותו במסגרת אליפות אירופה U20 שם סיים במקום השביעי.

אילה הריס, חניכתו של המאמן אמיר רמון, נבחרה לאתלטית השנה בנוער, לאור הישגיה לאורך השנה ובפרט באליפות אירופה U20 שהתקיימה בטמפרה, שם סיימה במקום ה-9 בריצת 3,000 מ' עם זמן של 9:27.68 דקות ובמקום ה-13 בריצת 5,000 מ', בתוצאה של 16:29.25 דקות.

הריס אמרה לאחר ההכרזה: “הייתה עונה מטורפת עם הרבה עליות וירידות אבל אני מאוד מרוצה ממנה. ההישג שאני הכי מרוצה ממנו העונה זה דווקא השיא הישראלי שקבעתי ב-5,000 מטר שהיה בשבילי מאוד חשוב. אני מכוונת לשפר שיאים בכל המרחקים, אמנם לא אהיה באליפות העולם לנוער כי אני כבר לא בקטגוריית הגיל הזו, אבל אני מחכה מאוד לשנה הזאת ומתכוונת להמשיך ולהשתפר”.

אנטולי שפרן מאמן הקפיצה לגובה, זכה בתואר מאמן השנה, זאת לאחר שהוביל את חניכו, יונתן קפיטולניק, לתוצאה השנייה בטיבה בתולדות הענף בישראל - 2.31 מטר, שגם הייתה בין התוצאות הבולטות בעולם לשנה זו. בנוסף, סיים יונתן בהדרכתו של שפרן במקום ה-8 באליפות העולם באולם שהתקיימה בסין בחודש מרץ.

לקראת סיום העונה הצליחו השניים לסמן וי גדול על הישג נוסף כשקפיטולניק סיים במקום הראשון באוניברסיאדה, זכה במדליית הזהב והוכתר כאלוף לראשונה בתולדות ישראל.

נבחרת השליחים U20 (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל אחר)

בתואר תגלית השנה זכתה נבחרת השליחים U20: עידו פרץ מהפועל חולון, עידו שוורץ ממכבי תל אביב, ליאם אקווה מהפועל חולון, אסף נוגרד ממכבי ראשון לציון ודרור טולדנו מאתלטי הנגב.

הנבחרת בהדרכתם של המאמנים, אסף לוזון, איתן ברנר, רפי גורודצקי ויגאל בלון, העפילה לגמר המכובד באליפות אירופה U20 שהתקיימה בטמפרה, פינלנד, וסיימה במקום ה-5 המאוד מכובד בתוצאה של 40.72 שניות.

במהלך הערב ערך איגוד האתלטיקה הישראלי פרידה משניים מאנשי הספורט המובילים בישראל שיעזבו את תפקידם בקרוב, מנכ”ל הוועד האולימפי בישראל, גילי לוסטיג ומנהל היחידה לספורט הישגי, דני אורן.

בנוסף, כמיטב המסורת, הוכרזו עמיתי הכבוד החדשים של איגוד האתלטיקה, האתלטית המעוטרת ביותר בתולדות ישראל והקופצת האולימפית חנה קנייזבה-מיננקו, מנכ”ל איגוד האתלטיקה לשעבר אבי שטיין ואתלט העבר והמאמן דני וולפברג ז”ל שהלך לעולמו השנה בטרם עת.