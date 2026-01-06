העסקה נסגרה: ז'ואאו קאנסלו יחתום בברצלונה

ברצלונה מתקרבת לצירוף משמעותי בחלון החורף, כאשר ז’ואאו קאנסלו נמצא מרחק נגיעה מחזרה לקאמפ נואו. לפי הדיווחים, המגן הפורטוגלי נחוש לעזוב את אל הילאל באופן מיידי, והעסקה סוכמה ונסגרה כשהוא יגיע בהשאלה לחצי העונה הקרובה. ההודעה הרשמית, כך נטען, עשויה להגיע כבר בשעות הקרובות, לאחר סגירת הפרטים האחרונים בחוזה.

ברצלונה תשלם בין 4 ל-5 מיליון אירו משכרו עבור חצי העונה שנותרה, מה שאומר שהשחקן מוותר על יותר מ-50% משכרו כדי לחזור לברצלונה. הרצון הגדול שלו היה גורם מכריע בהתקדמות העסקה. לפי מה שדווח ב'ספורט', כבר קיים סיכום בעל פה בין שני המועדונים, וכעת נמצאים בשלב ניסוח החוזים כדי להפוך את ההחתמה לרשמית. בברצלונה מנצלים את השעות הראשונות שלהם בערב הסעודית וכבר סגרו את הרכש הראשון של חלון החורף.

עבור האנזי פליק, מדובר בחיזוק שהיה חסר לו, במיוחד לאחר שהבהיר בפומבי כי הסגל זקוק לעוד שחקן הגנה. נשיא המועדון ז’ואן לאפורטה, המנהל המקצועי דקו וסוכנו של השחקן ז’ורז’ה מנדש פועלים במשותף כדי להשלים את המהלך. ברצלונה כבר הגישה הצעה רשמית לאל הילאל להשאלה של שישה חודשים, וקאנסלו עצמו הבהיר לכל אורך הדרך כי ברצלונה היא היעד המועדף עליו, גם על חשבון הצעות אחרות, כולל התעניינות מאינטר שנבלמה בהמשך.

ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

קאנסלו, בן 31, חיפש דרך לסיים את דרכו בערב הסעודית לאחר מערכת יחסים מתוחה עם המאמן סימונה אינזאגי, שהשאיר אותו מחוץ לסגל הליגה למרות חוזה בתוקף עד 2027. הוא ביקש ממנדש למצוא פתרון מיידי, וברצלונה הפכה לאופציה הריאלית ביותר. תקופת ההשאלה הקודמת שלו במועדון בעונת 2023/24 הותירה רושם חיובי, בעיקר בזכות מחויבות, אגרסיביות ואיכות עם הכדור. התנאים היחידים של הקטלונים: לא לשלם דמי מעבר וששכרו יתאים לתקרת השכר במועדון.

בעבר, מצבה הכלכלי הרעוע של ברצלונה, מגבלות הפייר פליי והדרישות הגבוהות של מנצ’סטר סיטי מנעו החתמה קבועה שלו. כעת, הסיטואציה נוחה יותר: אל הילאל מעוניינת לחסוך בעלויות שכר, וברצלונה יכולה להרשות לעצמה את העסקה במסגרת השאלה, תוך נשיאה בחלק מצומצם בלבד משכרו הגבוה. קאנסלו אף הבהיר כי הוא מוכן לוותר על סכומי כסף משמעותיים כדי לשוב וללבוש את החולצה הכחולה אדומה.

היתרון הגדול של קאנסלו עבור פליק הוא הוורסטיליות. בקו הגנה דליל, הוא יכול לשחק כמגן ימני ולהעניק מנוחה לז’ול קונדה או לאפשר לו לחזור למרכז ההגנה, וגם כמגן שמאלי, עמדה שבה אלחנדרו באלדה הוא האופציה הטבעית היחידה לאחר השינויים שנכפו על הסגל. האיכות הטכנית של קאנסלו מאפשרת לו גם להשתלב בקישור או להצטרף גבוה להתקפה, מה שהופך אותו ל“ג’וקר” טקטי משמעותי.

קאנסלו (רויטרס)

במקביל, ברצלונה ממשיכה לבחון גם חיזוק בעמדת הבלם, במיוחד לאחר הפציעה הקשה של אנדראס כריסטנסן. פליק ודקו חיפשו בלם שמאלי, אך שוק החורף מוגבל מאוד, ומעטים המועדונים שמוכנים לשחרר שחקני מפתח בשלב כזה של העונה. לאור זאת, האפשרות של קאנסלו, שאינו בלם, אך מספק פתרון מיידי ואיכותי בהגנה, צברה עדיפות ברורה.

מאחורי הקלעים, מנדש ממלא תפקיד מכריע. הקשר הקרוב שלו עם לאפורטה ודקו סייע לקדם את המהלך, והעובדה שהשחקן עצמו דוחף לעסקה הפכה אותה לאפשרית. הנהלת ברצלונה משוכנעת בערכו של קאנסלו, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת התאמה מיידית לסגל, במיוחד על רקע המקום שייפתח בתקציב בעקבות פציעות ארוכות טווח.

בתוך המשא ומתן על קאנסלו עלתה גם סוגיה נוספת: אל הילאל בחנה אפשרות לשלב בעסקה השאלה של רוברט לבנדובסקי עד לסיום העונה. הרעיון היה להקל על ברצלונה מבחינת שכר ולשלוח את החלוץ הפולני לערב הסעודית, אך נכון לעכשיו אין אינדיקציה שלבנדובסקי מוכן לעזוב. בנוסף, לאור ריבוי המסגרות והעובדה שלפליק אין עומק משמעותי בעמדת החלוץ, עזיבה כזו נראית לא סבירה בשלב זה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בסיכומו של דבר, ברצלונה מתמקדת כעת בסגירת עסקת קאנסלו, שנתפסת כהזדמנות שוק נדירה: שחקן מנוסה, איכותי, שמכיר את המועדון ורוצה לחזור אליו בכל מחיר. השעות הקרובות עשויות להיות מכריעות, ואם הכל יתנהל כמצופה, פליק עשוי לקבל את החיזוק שביקש כבר בתחילת חלון החורף, כזה שיכול להשפיע מידית על המשך העונה.