בחיפה מרגיעים: פציעת חזיזה לא נראית רצינית

מכבי חיפה אספה שלוש נקודות יקרות במיוחד היום (שני) עם ניצחון 0:2 בדרבי, כשהיא החזירה את הכרמל להיות ירוקה, אבל לצד הניצחון המרשים יש גם דאגה קטנה. קפטן הקבוצה ואחד השחקנים הבולטים בשיפור של המועדון בשבועות האחרונים, דולב חזיזה, נפצע ונטש את המשחק.

הקשר/קיצוני נפגע במהלך החצי הראשון בברך, אך כנראה ניסה להמשיך לשחק אחרי ההפסקה. במהלך המחצית השנייה, כבר בדקות הפתיחה, הוא דידה עד שלבסוף נשכב על הדשא וסימן שהוא לא יכול להמשיך, כאשר מיכאל אוחנה נכנס במקומו כבר בדקה ה-50.

אחרי דפיקות לב במועדון הירוק, גורמים במכבי חיפה הרגיעו וטוענים שהפציעה של דולב חזיזה בברך לא נראית רצינית. בכל מקרה, כמובן שהשחקן ייבדק פעם נוספת ורק לאחר הבדיקה חומרת הפציעה שלו תתברר באופן סופי, כאשר במועדון מקווים שאכן כמו שהם חוזים, הפגיעה לא תהיה רצינית.