"אי אפשר היה להתעלם מהדרבי הקודם, זה כתם"

הדרבי הגדול של חיפה בסמי עופר חזר אלינו. אחרי שבסיבוב הקודם נגמר 1:1 ובעונה שעברה המשחק האחרון נגמר 1:5 להפועל חיפה, היום (שני) מכבי חיפה השיגה ‘נקמה’ קטנה כאשר ניצחה 0:2.

מאמן הירוקים, ברק בכר, סיכם אחרי המשחק: “אמרתי לשחקנים שמה שחשוב זה להמשיך את המומנטום, אלו שחקנים שרוצים להיות בקבוצה, להיות חלק במועדון הזה ובפרויקט שיילך ויגדל, זה היה משחק בינוני מינוס אבל שלטנו והלכנו על בטוח, לא משחק גדול, אבל חשוב לנצח.

“הובלנו ומול 10 שחקנים הגיוני שהיריבה תתגונן, חשוב לא לספוג וצריך לזכור שאנחנו בלי 2 הבלמים ועלי מוחמד, צריך להשרות ביטחון, וברגע שאתה מוביל 0:2 אתה משחק על בטוח, לפעמים מסתפקים במה שיש. תמיד אנחנו שואפים לשחק יותר טוב, התחלנו את המשחק טוב עם מצבים והאדום שינה את המשחק והתחלנו לשלוט ועם פחות תכלית, להגיד שאני אוהב? ברור שלא, אבל זה הכדורגל וצריך להמשיך לנצח, בטח בשבת בטרנר”.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

המאמן המשיך: “הדרבי הקודם? גם אם לא הייתי רוצה לחשוב על זה ראיתי בכל מקום, אי אפשר להתעלם, זה היה חתיכת דבר, פיקנטי, אפשר להגיד כתם למועדון וגם לי, אבל יותר חשוב שניצחנו והמשכנו את המומנטום, במשחקים הקודמים שיחקנו יותר טוב והיום זה הספיק לנצח 0:2, ציפיתי שנשחק יותר טוב אבל לפעמים קורים דברים ויש יריבה, היינו ביום פחות טוב וזה יכול לקרות, אבל נדע לשפר את זה.

“ינואר? במשחקים האחרונים הצלחנו לייצר יותר וגם נגד אחי נצרת ואשדוד זה לא קל, לא משנה הרכב חסר ודיברנו על זה, אנחנו מחפשים להוסיף עומק ואיכות לסגל, עובדים על זה מאוד חזק ואני מעריך שיביאו שני שחקנים לחלק ההתקפי שיוסיפו לנו איכות. דיברנו במחצית לתקוף ודברים מתפתחים במשחק, היריבה מצופפת ואם היה נכנס השלישי אז היה יותר ביטחון להבקיע עוד, 0:2 זה תוצאה נזילה, אני לא הולך להתנצל על הניצחון, לא ספגנו, לא שיחקנו יותר מדי טוב אבל ניצחנו”.

על המשחק הבא נגד הפועל ב”ש ביום שבת אמר: “כשאתה משחק נגד קבוצה מול ב”ש אז אתה צריך להרים את הרמה, היא לוקחת את המשחק לקצב גבוה ואנחנו נתאים את עצמנו ונבוא לתת את המקסימום בשביל להמשיך במומנטום החיובי שלנו”.

גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)

שחקן מכבי חיפה, גיא מלמד, אמר: “אני תמיד חושב שהוא ניסה טוב ולמסור, קנג’י גורה הוא שותף לכל דבר וזה בישול לכל דבר בשבילי. כן ניצחתי את הפועל חיפה כבר בעבר, אבל כל דרבי זה מרגש והיה חשוב לאוהדים.

“בכר היה ממוקד בעניין המקצועי ולא רצינו לבוא עם הרגש של ה’נקמה’ כי זה היה מוציא מפוקוס, זה הרגיש יותר מדרבי כי רצינו לעשות טוב, זה בא במיוחד בשביל לשמח את האוהדים. לחגוג או לא? ידעתי שאני אחגוג, אני שמח עם האוהדים שתמכו בנו ומעודדים אותי בלי סוף, מה שהיה זה היסטוריה ואנחנו מסתכלים קדימה”.