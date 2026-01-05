יום שני, 05.01.2026 שעה 22:42
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

צפו וקבעו: האם הגיע לליסב עיסאת לקבל אדום?

בלם מכבי חיפה ספק דרך על איסט וכבר הורחק, אך בר נתן ב-VAR התערב וגרינפלד שינה את ההחלטה. צפו בתמונות מהאירוע הגבולי והצביעו: האם הגיע אדום?

אירוע מעורר מחלוקת בזמן הדרבי של הכרמל. אחרי שאוראל גרינפלד בחר להרחיק את סאנה גומז בעקבות התערבות של מערכת ה-VAR, השופט הוציא אדום גם לליסב עיסאת, אבל פעם נוספת ב-VAR התערבו, רק שהפעם כדי לתקן את גרינפלד ולגרום לו לבטל את ההרחקה.

עיסאת ספק ביצע ספק לא ביצע דריכה על ג’בון איסט כשחלוץ הפועל חיפה היה לבדו מול השער אחרי שכבר עבר את גיאורגי ירמקוב, וכאמור גרינפלד ראה מגע של עיסאת על רגלו של שחקן האדומים-שחורים מהכרמל, אבל דניאל בר נתן אותת לו וזה בוטל. זה הזמן שלכם לקבוע בתמונות ולהכריע בוואטסאפ של ONE האם עיסאת היה צריך לקבל אדום:

עוד לפני האדום שבוטל וקצת אחרי האדום שניתן לגומס, איתן אזולאי העלה את מכבי חיפה ליתרון עם שער יפה מרחוק. ומיד אחרי האדום שבוטל לעיסאת, גיא מלמד כבש את ה-0:2 כדי להכפיל את היתרון של ברק בכר על גל אראל, וכדי לחתום את תוצאת המחצית הדרמטית בסמי עופר. המשחק גם נגמר בתוצאה הזו, 0:2 למכבי חיפה.

