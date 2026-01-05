צפו וקבעו: האם הגיע לליסב עיסאת לקבל אדום?

אירוע מעורר מחלוקת בזמן הדרבי של הכרמל. אחרי שאוראל גרינפלד בחר להרחיק את סאנה גומז בעקבות התערבות של מערכת ה-VAR, השופט הוציא אדום גם לליסב עיסאת, אבל פעם נוספת ב-VAR התערבו, רק שהפעם כדי לתקן את גרינפלד ולגרום לו לבטל את ההרחקה.

עיסאת ספק ביצע ספק לא ביצע דריכה על ג’בון איסט כשחלוץ הפועל חיפה היה לבדו מול השער אחרי שכבר עבר את גיאורגי ירמקוב, וכאמור גרינפלד ראה מגע של עיסאת על רגלו של שחקן האדומים-שחורים מהכרמל, אבל דניאל בר נתן אותת לו וזה בוטל. זה הזמן שלכם לקבוע בתמונות ולהכריע בוואטסאפ של ONE האם עיסאת היה צריך לקבל אדום:

ליסב עיסאת ברגע האדום, שבוטל (רדאד ג'בארה)

עוד לפני האדום שבוטל וקצת אחרי האדום שניתן לגומס, איתן אזולאי העלה את מכבי חיפה ליתרון עם שער יפה מרחוק. ומיד אחרי האדום שבוטל לעיסאת, גיא מלמד כבש את ה-0:2 כדי להכפיל את היתרון של ברק בכר על גל אראל, וכדי לחתום את תוצאת המחצית הדרמטית בסמי עופר. המשחק גם נגמר בתוצאה הזו, 0:2 למכבי חיפה.