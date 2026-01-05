בהפועל חיפה זועמים: "אי אפשר לנצח שופטים"

במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, התקיים היום (שני) הדרבי החם של העיר חיפה בו מכבי חיפה ניצחה 0:2 את הפועל חיפה, כאשר רגעים ספורים לפני השער השני של הירוקים החליט אוראל גרינפלד לבטל כרטיס אדום ששלף לליסב עיסאת עקב התערבות מערכת ה-VAR, ובצד האדום של העיר לא נותרו אדישים.

מהמועדון הביעו זעם ומסרו: “אי אפשר לנצח שופטים מסתבר, הלחץ של מכבי חיפה הצליח להכריע את השופטים. נעלה למחצית השנייה ונלחם למרות השיפוט”.

אחרי כל האירועים הבולטים הללו, במחצית השנייה הכל נרגע ובסופו של דבר אף צד לא הצליח לעשות משהו משמעותי, כאשר התוצאה נשארה כך ואכן מכבי חיפה ניצחה 0:2 את הפועל חיפה בדרבי של הכרמל, כדי להחזיר את העיר להיות ירוקה.