יום שני, 05.01.2026 שעה 23:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סמי עופר נצבע בירוק: הדרבי החיפאי בתמונות

הטקס לרמי גרשון בפתיחה, התפאורה והאווירה ביציעים, הכרטיס האדום, האכזבה אצל הפועל חיפה והחגיגות של מכבי חיפה. צפו במשחק מעדשת המצלמה של ONE

|
גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)
רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)
פייר קורנו עולה לנגוח (עמרי שטיין)פייר קורנו עולה לנגוח (עמרי שטיין)
קנגקנג'י גורה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה רודף אחרי גדולב חזיזה רודף אחרי ג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)
פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)
דולב חזיזה וגדולב חזיזה וג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)
אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)
יילה בטאיי על כר הדשא (עמרי שטיין)יילה בטאיי על כר הדשא (עמרי שטיין)
סנה גומס מאוכזב (עמרי שטיין)סנה גומס מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ופטר אגבה (עמרי שטיין)דולב חזיזה ופטר אגבה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)
גג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת ברגע האדום, שבוטל (רדאד גליסב עיסאת ברגע האדום, שבוטל (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת (רדאד גליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד חוזר בו מההחלטה (רדאד גאוראל גרינפלד חוזר בו מההחלטה (רדאד ג'בארה)
קנגקנג'י גורה מול רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)
גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
דולב חזיזה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה (עמרי שטיין)
